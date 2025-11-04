Gruppledare till enheten för relationsvåld och kriminalitet - Vikariat
Sollentuna Kommun / Socialsekreterarjobb / Sollentuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sollentuna
2025-11-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med att fortsätta bygga upp en ny enhet inom socialtjänsten - med fokus på att skapa trygghet och förändring för människor i utsatta livssituationer? Då kan den här rollen vara något för dig.
Sollentuna kommun söker nu en engagerad och tydlig gruppledare som vill arbeta strategiskt för att stötta personer som vill lämna kriminella miljöer och de som utsätter eller utsätts för relationsvåld.
Här får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap - i en kommun som satsar på kvalitet, samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Socialkontoret arbetar aktivt för att bygga en kunskapsbaserad socialtjänst där uppföljning, samverkan och brukarmedverkan är självklara delar av vardagen. Här finns ett starkt engagemang för att möta samhällsutmaningar med mod, kompetens och omtanke.
Enheten är en av sju enheter inom avdelningen för vuxna och har ansvar för myndighetsutövning för relationsvåld och kriminalitet. Enheten är ny sedan april och består av enhetschef, en gruppledare och fyra socialsekreterare.
Vi står inför en spännande utveckling där både lagstiftning och samhällsbehov förändras. Därför söker vi nu en strukturerad och strategisk gruppledare som vill vara med och forma framtidens socialtjänst.Om tjänsten
Som gruppledare får du en nyckelroll i att bygga upp och leda enheten.
Du ansvarar för att arbetsleda och coacha medarbetarna, fördela det dagliga arbetet och tillsammans med enhetschef driva utvecklingsfrågor. Du bidrar till att skapa en tydlig struktur och ett hållbart arbetssätt där kvalitet och rättssäkerhet är i fokus.
Du kommer att:
- Leda och stödja medarbetarna i det dagliga arbetet
- Utveckla metoder och arbetssätt för målgrupperna
- Driva enhetens systematiska uppföljningsarbete
- Delta i samverkan både internt och externt
- Vara en del av enhetens ledningsgrupp
Vi söker dig som har:
- Lång erfarenhet av myndighetsutövning
- Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig där socialrätt ingått
- Mycket god kunskap om gällande lagstiftning avseende målgrupperna
Det är meriterande om du:
- Haft en ledande roll tidigare
- Har erfarenhet inom arbete med relationsvåld och kriminalitet
- Har utbildning inom FREDA, SARA och PATRIARK
Som person är du tydlig, trygg och har goda ledaregenskaper.
Du är även van att arbeta strategiskt och har ett strukturerat arbetssätt. Du behöver även ha förmåga att skapa engagemang, bygga goda relationer och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och bygga upp en ny verksamhet med stort samhällsvärde.
Du får kollegor som brinner för sitt uppdrag och en arbetsgivare som satsar på hållbarhet, kompetensutveckling och balans i arbetslivet.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten med stöd från enhetschef.
En välskött verksamhet med engagerade och ansvarstagande kollegor.
Flextid och möjlighet till semesterväxling.
Friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.
En arbetsplats där du får göra skillnad - varje dag.
Övrigt som är bra att känna till
Tjänsten är ett vikariat på cirka 12 månader för vår kollega som går på föräldraledighet.
Urval kan komma att ske löpande.
Vi gör bakgrundskontroll innan anställning erbjuds.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9588616