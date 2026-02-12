Gruppledare till Enheten för personer med funktionsnedsättning
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Avdelning Socialtjänst- och fritid i Bromma stadsdelsförvaltning består av fyra olika områden.
Vi söker nu en gruppledare till Enheten för personer med funktionsnedsättning som är en av fyra enheter inom Område vuxna. De resterande tre enheterna inom området är Enheten för beroende och socialpsykiatri samt Enheten för boende och stödinsatser 1 och 2.
Enheten för personer med funktionsnedsättning leds av en enhetschef och av dig - vår nya gruppledare. Enheten består av 14 biståndshandläggare (4 biståndshandläggare som arbetar mot barn och 10 biståndshandläggare som arbetar mot vuxna), en kontaktsekreterare och en administrativ handläggare.
Vi erbjuder
Du blir en del av en kompetent arbetsgrupp som har roligt tillsammans på jobbet med högt engagemang för vår målgrupp och det sociala arbetet. Vi sitter i ett fint aktivitetsbaserat kontor i Bromma Blocks. I Bromma sdf tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och samverkar över enhetsgränserna. Här arbetar vi nära varandra, stöttar och inspirerar varandra samt driver gemensamt utvecklingen framåt. Vårt mål är alltid att skapa hög kvalitet och bästa möjliga stöd för våra brukare. Vi tillämpar sommar- och vinterarbetstid samt flextid och det finns möjlighet till friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner i Stockholm stad här Förmåner för medarbetare - Stockholms stad https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som gruppledare arbetar du på uppdrag av enhetschef och bidrar på ett aktivt sätt till ett gott ledarskap på enheten. Du är handläggarnas närmaste arbetsledare och stöttar dem både i beslutsfattande och i det sociala arbetet.
I uppdraget som gruppledare ingår tex;
• Stödja och coacha medarbetare i komplexa ärenden
• Leda ärendedragningar i grupp samt individuellt med medarbetare
• Stötta medarbetare i beslut om insatser
• Stötta medarbetare i yttranden och överklaganden samt företräda nämnd vid förhandlingar i domstol
• Säkerställa att medarbetare fattar rättssäkra beslut
• Medverka vid utveckling av enhetens rutiner och arbetssätt
• Tillsammans med enhetschef ansvara för introduktion av nya medarbetare
• Representera verksamheten i samarbetsforum både internt och externt
• Hantera planering och prioritering vid medarbetares frånvaro och säkerställa att det dagliga arbetet fungerar i samråd med chef
• Hålla fast och medverka i ändrade arbetssätt om sådana genomförs
• Fatta beslut i enlighet med gällande delegationsordning
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Du har mycket goda kunskaper om gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som styr arbetet. Som gruppledare vill vi att du är strukturerad och stabil samt har förståelse för budgetstyrning. Du har lätt för att coacha och lära andra, att själv lära nytt samt att jobba mot uppsatta mål med en helhetssyn. Du är flexibel och förstår vikten av ett nära och operativt ledarskap och kan fatta snabba beslut när arbetet så kräver.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning
Goda kunskaper i Stockholms stads sociala IT- system
Arbetslivserfarenhet från Stockholms stad som arbetsgivare
Erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Socialtjänst & Fritid, Område vuxna Kontakt
Stephanie Magnenat, Enhetschef 08-50806116 Jobbnummer
9737855