Gruppledare till beställarområde äldreomsorg i Järva
2026-02-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill arbeta som en av tre gruppledare hos oss på beställarområde äldre i Järva stadsdelsförvaltning och som vill vara med i vårt fortsatta arbete att utveckla vår verksamhet och ge våra medborgare bästa möjliga bemötande genom att hålla en hög kvalitet.
Hos oss ges du möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Du får också härliga kollegor och vi värnar den goda arbetsmiljön.
Beställarområde äldreomsorg ansvarar för myndighetsutövning för målgruppen äldre vilket är personer över 65 år. Vi tillhör avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Vi består av totalt 47 medarbetare vilket inkluderar en stabsenhet med ledar- stöd- och administrativa funktioner samt två enheter bestående av 17-18 olika biståndshandläggarfunktioner. Vi ser nu ett behov av att utöka med en tredje enhet för att skapa ett mer tillgängligt och nära ledarskap för biståndshandläggarna och för att vi sett över arbetssituationen för enhetschefer och gruppledare. I samband med utökningen/skapandet av den tredje enheten kommer medarbetare omfördelas så att det blir cirka 12 biståndshandläggare per enhet.
Vi erbjuder dig
• Engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor.
• En varierande, utvecklande och spännande roll.
• Möjlighet till kompetensutveckling genom utbildningar/föreläsningar.
• Subventionerad friskvård.
• Flextid.
Din roll
Som gruppledare på en av våra enheter är ditt huvuduppdrag att vara en stöttepelare och ett kunskapsstöd för biståndshandläggarna. Du har en väldigt viktig roll i att kunna handleda, vägleda och stötta biståndshandläggarna i deras dagliga arbete såsom bland annat i dokumentation och vägledning i att komma vidare i ärenden. Du behöver ha förmåga att kunna leda dem rätt i deras arbete.
Tjänsten präglas i hög grad av flexibilitet då behovet kan variera över tid och påverkas i hög utsträckning av de dagsaktuella behoven. Som gruppledare behöver du också vara väl insatt i alla delar av det arbete som utförs inom enheterna och inom beställarområdet och på så sätt bidra till samverkan och utveckling för hela verksamheten. Ditt arbete inkluderar även administrativa uppgifter som hjälper dig att fullfölja ditt uppdrag att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten.
För att du ska lyckas i din tjänst kommer du att ha ett nära samarbete med övriga gruppledare samt enhetschefer och områdeschef och specifikt med den enhetschef som kommer arbeta inom samma enhet som du. Du kommer inte ha personal- eller arbetsmiljöansvar, det åligger enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Flerårig och fördjupad kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorgen genom spetskompetens eller spetsfunktion.
Mycket goda kunskaper i rådande lagstiftning och rättspraxis.
Erfarenhet av att ha arbetat i politiskt styrd organisation.
Goda språkliga och skriftliga kunskaper i svenska eftersom kommunikation är centralt i arbetet.
Vi kommer också lägga vikt vid följande egenskaper/förmågor i samband med rekryteringen:
Flexibel - Anpassningsbar och har lätt för att ställa om sitt förhållningssätt efter nya omständigheter. Förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar.
Strukturerad - Planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Prioriterar och håller uppsatta tidsramar.
Initiativtagande - Tar initiativ och får saker att hända. Förmåga att omsätta planering till aktivitet som leder till önskade resultat.
Samarbetsförmåga - Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation.
Tydlighet - Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Publiceringsdatum2026-02-13
I rekryteringen kommer vi inte att lägga fokus på det personliga brevet, detta för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
