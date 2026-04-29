Gruppledare till Allaktivitetshuset Rågsveds hjärta
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och bygga upp en ny mötesplats i Rågsved? Nu söker vi en gruppledare till allaktivitetshus. Här skapar vi en öppen och trygg plats för människor i alla åldrar. Fokus ligger på förebyggande arbete och meningsfulla aktiviteter, särskilt för barn och unga. Som gruppledare är du med från start. Du är med och formar verksamheten, bygger samarbeten och bidrar till att huset blir en plats där människor vill vara.
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag där du får vara med och forma en ny mötesplats i Rågsved tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners. Goda friskvårdsmöjligheter samt möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som gruppledare för Rågsveds hjärta är du anställd på enheten för fritidsgårdar men har också ett samordnande ansvar för husets gemensamma funktioner och utveckling. Du samordnar och koordinerar det dagliga arbetet och ser till att verksamheterna samarbetar och att huset fungerar som en gemensam mötesplats.
Du arbetsleder i det dagliga arbetet, planerar verksamheten och bidrar till att skapa struktur, gemensamma rutiner och tydliga arbetssätt. Du arbetar nära enhetschef, fritidsledare, föreståndare och övriga funktioner i huset. Rollen har inget personal- eller budgetansvar och du verkar inom delegation från enhetschef.
I rollen ingår att:
Samordna verksamheter och aktiviteter i huset.
Skapa struktur för samverkan mellan interna och externa aktörer såsom samverkan med socialtjänsten, öppna förskolan, seniorverksamhet, civilsamhälle, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl.
Planera och utveckla aktiviteter för barn och unga.
Administrera och samordna schemaläggning och bemanning på enheten för fritidsgårdar
Leda gemensamma möten och forum.
Arbeta med uppföljning, statistik och administration.
Samverka med föreningar, boende och samarbetspartners.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har: (Krav)
Högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap, kultur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av ledarskap i någon form, exempelvis arbetsledning, gruppledare eller liknande
Erfarenhet av arbete inom politisk styrd organisation
Erfarenhet av arbete med barn och unga.
Det är meriterade om du har:
God kännedom om socialtjänstens uppdrag och erfarenhet av samverkan med socialtjänst, skolor och andra aktörer
Erfarenhet av samverkan och samarbete externt såsom med civilsamhälle och föreningar
Erfarenhet av administrativt arbete med ekonomi, schemaläggning, löneadministration
Erfarenhet av arbete i öppen ungdomsverksamhet
Kunskap om att planera och ordna aktiviteter och evenemang och kan kommunicera och marknadsföra program och aktiviteter utåt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har god organisatorisk förmåga. Du förhåller dig professionellt och är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare ser vi att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, vilket gör att du kan göra välgrundade analyser och skapa lösningar som främjar verksamheten. Som gruppledare förväntas du vara självgående, ta ansvar och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Din befattning kommer att vara Gruppledare. Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsf, Förebyggande & främjande Kontakt
Rahel Tzegay, Kommunal rahel.tzegay@stockholm.se Jobbnummer
9883260