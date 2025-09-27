Gruppledare till Äldreomsorgens myndighetsutövning
2025-09-27
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Bistånd och förebyggande verksamhet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser inom äldreomsorgen. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum, nära pendeltåg och busstation. Arbetsplatsen kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg (ÄO) präglas av engagemang, samarbete och driv. Vi värdesätter varandras kunskap och strävar gemensamt efter att ständigt utveckla vårt arbete för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning med god service. Vi söker nu en gruppledare till enheten för myndighetsutövning Äldreomsorg, enhet 1.
Som gruppledare för biståndshandläggare inom äldreomsorgen ansvarar du för att leda och fördela arbetet samt coacha och handleda biståndshandläggarna. Genom regelbundna möten såväl i grupp som enskilt ger du ett viktigt stöd till biståndshandläggarna i deras arbete med ärendehanteringen. Som gruppledare förväntas du bidra aktivt till enhetens metodutveckling avseende bemötande, kompetens och handläggningsprocess. Du förväntas även ta ansvar för utveckling och god samverkan med samarbetspartners, såväl interna som externa.
I ditt arbete har du dagligt samarbete med din gruppledarkollega och enhetschef. Som stöd i arbetet har du även verksamhetsjurist och boendesamordnare samt regelbunden handledning tillsammans med din gruppledarkollega inom verksamheten. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning SoL, samt erfarenhet av dokumentation, och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har mycket goda kunskaper inom yrkesområdet genom flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom Äldreomsorgen. Du är skicklig på att skapa tydlighet och delaktighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra, samt genomgått någon form av ledarskapsutbildning.
Du har en god förmåga att på ett tydligt sätt coacha och vägleda medarbetarna för att skapa självständighet och engagemang i arbetsgrupperna. Du är skicklig på att planera och organisera ditt arbete genom att prioritera, fatta beslut och ha ett helhetsperspektiv. För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är noggrann, stabil och trygg i dig själv.
Du har ett gott omdöme och du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat. Som person förväntas du ha en positiv livsinställning genom att du ser möjligheter framför hinder.
Urval kan komma att ske löpande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Frågor om tjänsten besvaras av gruppledare Katharina Kjellin
tel.08-535 312 17 Katharina.Kjellin@huddinge.se
