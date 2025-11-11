Gruppledare till Åkeriet- natttjänst
Svensk Hemleverans HB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-11-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Hemleverans HB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i ett företag som värdesätter engagemang, ansvar och gemenskap? Hos oss blir du en del av ett team där vi stöttar varandra, arbetar lösningsorienterat och har kul även när tempot är högt. Vi tror på att ge våra medarbetare frihet under ansvar och möjlighet att växa - både i rollen och som person.
Som gruppledare är du navet i vår nattverksamhet, som leder chaufförerna och ser till att leveranser sker i tid och med rätt gods. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap i en liknande roll, då detta är meriterande för tjänsten.
- Planerar och koordinerar den dagliga driften.
- Hanterar administrativa uppgifter som akut bemanning, semesterplanering och turomläggningar.
- Har helhetsansvar för alla inkommande och utgående leveranser.
Du rapporterar direkt till avdelningschef för åkeri.
Varför välja oss?
- Stark gemenskap: Vi arbetar nära varandra och hjälps åt när det behövs.
- Utvecklingsmöjligheter: Hos oss får du chansen att växa och ta mer ansvar.
- Stabil arbetsgivare: Vi erbjuder trygg anställning och ordning och reda i verksamheten.
- Variation i arbetet: En kombination av ledarskap, planering och praktiska utmaningar.
Arbetstider och anställningsform
- Nattarbete, heltid.
- Tillsvidareanställning med provanställning .
- Preliminära arbetstider: 21:30-06:30.
Vi söker dig som har
- Erfarenhet av att leda team i en operativ miljö, gärna inom transport eller logistik.
- Vana att planera och lösa problem under tidspress, t.ex. vid akuta bemanningsbehov eller ändringar i körscheman.
- God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa engagemang och samarbete i gruppen.
- Erfarenhet av administrativa uppgifter som schemaläggning, rapportering eller planering.
- Flexibilitet och ansvarstagande - du trivs med varierande arbetsuppgifter och nattarbete.
- Praktisk förståelse för åkeriverksamhet och leveransflöden.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
- B-körkort - för att kunna hantera fordon vid behov.
- Erfarenhet av liknande arbete - exempelvis ledarskap inom transport, logistik eller åkeriverksamhet.
Meriterande:
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap i en liknande roll
- C-körkort - ger flexibilitet vid körning av tyngre fordon.
- YKB (Yrkeskompetensbevis) - visar på professionell kompetens inom yrkestrafik.
- ADR 1.3 - grundläggande kunskap om transport av farligt gods.
Personliga egenskaper:
- Strukturerad och lösningsorienterad.
- Förmåga att leda och motivera ett team.
- Trivs med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
- God kommunikationsförmåga och ansvarskänsla.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Hemleverans HB
, https://svenskhemleverans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Hemleverans Jobbnummer
9599273