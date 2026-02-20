Gruppledare som vill bidra till förändring
2026-02-20
Dina arbetsuppgifter
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att arbeta med utsatta flickor i en svår livssituation. Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Som Gruppledare på vår öppna behandlingsavdelning kan du skapa skillnad för våra ungdomar! Folåsa satsar på utökad bemanning på våra avdelningar som en kvalitetshöjning för målgruppen där du som gruppledare har möjlighet att vara med på vår utvecklingsresa!
Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade ungdomar som medarbetare. I rollen arbetar du aktivt i det operativa vård-och behandlingsarbetet ute på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du håller löpande din enhetschef uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljö, vård-och behandlingsmiljö eller brister i verksamheten. Introduktion och handledning av nya medarbetare ingår också i ditt arbete. Du ingår i ett team med enhetschef och behandlingssekreterare och ni har ett nära samarbete för att tillsammans skapa goda resultat.
Att arbeta på SiS
Gör du skillnad: Du bidrar till livsviktig förändring för ungdomar med psykosociala problem.
Meningsfullt arbete: Du får ett jobb där det du gör spelar roll varje dag genom att hjälpa människor i behov av stöd och behandling.
Teamarbete: Du arbetar i team med olika yrkesgrupper som psykologer, lärare och sjuksköterskor för att ha ett helhetsgrepp om behandlingen.
Möjlighet till utveckling: Du har stora möjligheter att utvecklas, öka din kompetens genom utbildning och ta mer ansvar.
Trygghet och gemenskap: Arbetet bygger på att skapa trygga relationer och bidra till en stabil och trygg vardag för ungdomarna.
Kompetensutveckling: SiS erbjuder grundläggande utbildningar inom bl.a TMO, MI, KBT och beroendelära och du har stora möjligheter att öka din kompetens utifrån funktion och roll.
Förmåner: Som statligt anställd har du flera förmåner bl.a fler semesterdagar än andra arbetsgivare inom vård & omsorg, friskvårdsbidrag, viss ersättning för sjukvård och läkemedel, möjlighet till flyttledigt och tillgång till företagshälsovård.
Jobbet är många gånger krävande men även stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, engagemang och förhållningssätt. På SiS har du verkligen chansen att göra skillnad för någon och förändra liv! Läs mer om vår verksamhet på SiS - Plats för förändring - SiS - Statens institutionsstyrelse (www.stat-inst.se).Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård-eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen. Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet. God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt, god datorvana samt B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen delar du SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Du motiveras av att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det operativa arbetet och mötet med ungdomar är ditt största fokus. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomar och medarbetare samt bra på att bygga relationer. Du har en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar och personal. Du har ett professionellt förhållningssätt och är bra på att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är förlagd dagtid. Du ingår också i institutionens chefberedskap enligt rullande schema samt förväntas kunna kliva in som ställföreträdande enhetschef vid dennes frånvaro.
Som gruppledare kommer du att få en gedigen ledarskapsutveckling och värdefulla kunskaper och erfarenheter för att fortsätta att utvecklas i ditt ledarskap inom SiS. För oss är det är viktigt att du som arbetar nära ungdomar och personal har de verktyg du behöver.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning. Om du blir kallad till en intervju behöver du visa upp giltig fotolegitimation samt kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige. Det kan du göra genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/ESS eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 mars 2026
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
