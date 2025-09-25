Gruppledare som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Sollefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Sollefteå
2025-09-25
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Sollefteå
, Mark
, Vindeln
, Hedemora
, Fagersta
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Motiveras du av att hjälpa ungdomar/klienter i en utsatt livssituation? Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Sök jobbet som gruppledare på SiS! Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade barn och ungdomar/klienter som medarbetare. I rollen arbetar du aktivt i det operativa vård- och behandlingsarbetet ute på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du håller löpande enhetschefen på din avdelning uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller brister i verksamheten. Introduktion och handledning av nya medarbetare ingår också i ditt arbete. Du ingår i ett team med enhetschef och behandlingssekreterare och ni kommer att ha ett nära samarbete för att tillsammans skapa goda resultat. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det operativa arbetet och mötet med ungdomar/klienter är ditt största fokus. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomar/klienter och medarbetare samt bra på att bygga relationer. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
Du ska också ha:
• Relevant högskoleexamen med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig.
• Flerårig meriterad arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 september.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig företrädare
Henrik Isgren henrik.isgren@stat-inst.se 010-4534023 Jobbnummer
9525731