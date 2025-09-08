Gruppledare som vill bidra till förändring
Om Rebecka
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor, 16-21 år, med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk som är tvångsvårdade enligt LVU och som behöver behandling. Rebecka har fem avdelningar med olika uppdrag. Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.
Ungdomarna som placeras på Rebecka har minst en kontaktperson att vända sig till under vistelsetiden. Kontaktpersonen håller i planeringen och utformningen av behandlingsplanen tillsammans med flickan, socialtjänsten och flickans nätverk. Kontaktpersonerna håller även i strukturerade samtal med flickorna varje vecka. De är också en del av utredningsteamet i utredningsplaceringarna och deltar i de behandlingsinsatser som görs på behandlingsavdelningarna.
På Rebecka bedriver vi behandlingsarbete med bl. a. metoderna Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART) och Motiverande samtal (MI). Behandlingen bedrivs både i grupp och enskilt. Alla flickor har en individuell behandlingsplan som utgår från flickans behov och socialtjänstens uppdrag. Institutionen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Flickorna har för det mesta mycket komplex problematik i form av trauma, missbruk, antisocialt beteende, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska svårigheter av olika slag. Vårt uppdrag är att ge flickorna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Motiveras du av att hjälpa ungdomar i en utsatt livssituation? Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Sök jobbet som gruppledare på Rebecka-hemmet! Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade ungdomar som medarbetare. I rollen arbetar du aktivt i det operativa vård- och behandlingsarbetet ute på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du håller löpande enhetschefen på din avdelning uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller brister i verksamheten. Introduktion och handledning av nya medarbetare ingår också i ditt arbete. Du ingår i ett team med enhetschef och behandlingssekreterare och ni kommer att ha ett nära samarbete för att tillsammans skapa goda resultat.
För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att arbeta med och hjälpa unga människor. Det operativa arbetet och mötet med ungdomar är ditt största fokus. Du har stor förståelse för att en del av dagarna är händelsestyrda samtidigt som det är viktigt att arbeta strategiskt.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap.
• Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomar och medarbetare samt bra på att bygga relationer.
• Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande
• Flerårig arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 23 september. Ange referensnummer: 2.9.1-7712-2025.
