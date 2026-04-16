Gruppledare sökes till Stora Rospiggens äldreboende
Norlandia Care AB / Undersköterskejobb / Norrtälje
2026-04-16
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du drivande, har en god ledarförmåga, ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som Gruppledare på Norlandia Äldreomsorg?
Du är förebild och värdegrundsbärare, arbetar för en enhetlig och stark sammanhållen arbetsgrupp på våningsplanet. Du ingår i enhetens lokala lednings- och kvalitetsgrupp. Du är en del av arbetsgruppen och har schemalagda pass i omsorgen. Exempel på arbetsuppgifter som gruppledare är: egenkontroller, du är drivande i att kvalitetsarbetet fortskrider enligt plan, administrera in- och utflytt, följa upp SoL insatser och dokumentation i systemet. hålla i planmöten m.m. Hör av dig för att få veta mer.
Om Stora Rospiggens äldreboende
Norlandia Stora Rospiggen har 80 ljusa och moderna lägenheter i fyra plan, utrustade med stora anpassade badrum, pentry och specialanpassade sängar. Varje avdelning har kök, matsal/vardagsrum och uteplats. I våra gemensamhetsutrymmen umgås vi, intar måltider och genomför aktiviteter. På varje våning finns det rymliga balkonger för att enkelt ta en nypa luft och blicka ut över omgivningarna och innegården. I vår utemiljö erbjuder vi utevistelse och utomhusaktiviteter.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/norlandia-aldreomsorg/stora-rospiggen-norlandia-aldreboende
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianflyg
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som har:
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet, utbildning som gruppledare eller liknande
Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg är ett krav
Det är meriterande om du har en utbildning alternativt arbetat med äldre som har nedsatt kognitiv förmåga
Du är lösningsorienterad för att få gruppen att nå uppställda mål
Du har god administrativ förmåga och är genuint intresserad av ditt uppdrag
God datavana och kunskap i Officepaketet
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Personliga egenskaper
Humanistisk människosyn
Flexibel och ansvarstagande.
Ödmjuk, prestigelös och lyhörd.
God ledar- och samarbetsförmåga.
Lätt för att skapa förtroende.
Vill göra skillnad för andra människor.
Om Norlandia Äldreomsorg
Vi är ett familjeägt företag som erbjuder spännande arbetsplatser från Boden i norr till Malmö i söder. I dagsläget driver vi ett 50-tal äldreboenden med huvudkontor i Stockholm och ett ekonomi- och lönekontor i Skene. Våra ledord Gott liv - varje dag innebär att våra medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande där den boendes individuella behov och önskemål ständigt är i fokus.
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 75%+25% enligt överenskommelse,
Tillträde: Snarast
För uppdraget gäller:
Funktionen är ett uppdrag som läggs till befattningen som vård och omsorgspersonal
För uppdraget skrivs ett tilläggsavtal mellan anställd och arbetsgivare
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Tanja Kravinskaja
E-postadress: storarospiggen.verksamhetschef@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7578446-1950028".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Diamantgatan 11 (visa karta
)
761 31 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9857834