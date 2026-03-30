Gruppledare sökes till skyddsobjekt i Östhammars kommun
Arbetstider: Natt
Tjänsteställe: Östhammars kommun
Varaktighet: Heltid, deltid, tillsvidare - provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi söker nu flera engagerade och trygga Gruppledare som vill ta ansvar för den operativa driften inom ett skyddsobjekt i Östhammars kommun. Som Gruppledare är du en nyckelperson i organisationen. Du leder och stöttar våra medarbetare i det dagliga arbetet samt säkerställer att våra uppdrag genomförs med hög kvalitet, god arbetsmiljö och enligt gällande avtal.
Vi söker dig som
Du trivs i en ledande roll nära verksamheten och arbetar strukturerat, tydligt och lösningsfokuserat. Du har hög ansvarskänsla och mycket god kommunikativ förmåga. Som person har du hög integritet, god samarbetsförmåga och ett starkt serviceinriktat förhållningssätt.
Du har dokumenterad förmåga att kommunicera och samverka med olika funktioner och personligheter på ett professionellt sätt. Vidare drivs du av utveckling, är engagerad och lyhörd för både verksamhetens och kollegornas behov.
Med ett genuint intresse för resultat och måluppfyllelse ser du affärsmässighet som en naturlig del i ditt arbete. Du är pedagogisk och tydlig, och trivs med att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål. Du är prestigelös, lösningsorienterad och fungerar väl både självständigt och i team.
Du arbetar enligt Avarns värdeord Ansvar, Samarbete och Omtanke, och du behärskar svenska flytande samt har mycket goda kunskaper i engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande, struktur och förmåga att driva processer framåt. Mer information ges vid intervjutillfället.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela det dagliga arbetet
• Vara ett nära stöd till personalen
• Ansvara för vakanslösningar i nära samarbete med planeringen
• Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och regelefterlevnad
• Rapportera och samverka med Arbetsledare/Driftchef
• Arbeta affärsmässigt och bidra till goda kundrelationer och verksamhetens resultat
Krav för tjänsten
• Skyddsvaktutbildning
• Ostraffad
• Drogfri
• Gymnasiekompetens
• God svenska i tal och skrift
• Ordnad ekonomi
• Körkort B
• Fyllda 18 år
• Goda kunskaper i Office 365
Meriterande
• HAS
• Utbildning i expanderbar batong och OC-spray
• Erfarenhet från bevakningsbranschen
• Erfarenhet av ledande befattning
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att vara en del av ett modernt säkerhetsföretag där våra medarbetare är vår viktigaste resurs och centrala för vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass.
Våra värderingar är en grundpelare i verksamheten, och vi är övertygade om att vi genom ansvar, omtanke och samarbete skapar en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. Säkerhet och ansvarstagande genomsyrar hela vår verksamhet.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående och kunna fatta egna beslut på ett ansvarstagande och lösningsorienterat sätt när situationen kräver det.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-05-30.
Ansökan görs via vår hemsida - ansökningar via e-post tas inte emot.
Tester kommer att användas i rekryteringsprocessen. Om företaget
Avarn Security är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen som erbjuder ett heltäckande utbud av säkerhetstjänster. Med vår tekniska expertis och mångåriga erfarenhet skyddar vi människor, företag och samhällskritiska anläggningar. Våra lösningar, som förenar digital och fysisk säkerhet, är utformade för att leverera säkerhet i världsklass.
Drivna av innovation och ett starkt ansvarstagande, arbetar vi för att skapa ett tryggare samhälle. Våra kärnvärden - ansvar, omtanke och samarbete - genomsyrar hela vår verksamhet och utgör grunden för allt vi gör. Med fokus på teknik och människan samt en tydlig vision om säkerhet i världsklass, fortsätter vi att forma framtidens säkerhetslösningar. Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
https://www.avarnsecurity.se
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Kim Fjellheim Nielsen kim.fjellheimnielsen@avarnsecurity.com 010-222 36 24 Jobbnummer
9826004