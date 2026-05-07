Gruppledare sökes till SiS LVM-hem Östforas intagningsavdelning
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-05-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Uppsala
, Enköping
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-05-07Dina arbetsuppgifter
Motiveras du av att hjälpa människor i en utsatt livssituation? Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Sök jobbet som gruppledare på SiS LVM-hem Östfora. Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade klienter som medarbetare. I rollen arbetar du aktivt i det operativa vård- och behandlingsarbetet ute på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du håller löpande enhetschefen på din avdelning uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller andra brister i verksamheten. Introduktion och handledning av nya medarbetare ingår också i ditt arbete. Rollen kräver ett nära samarbete med enhetschef, behandlingssekreterare, operativ ledare och bemanningsplanerare. Ställföreträdandeskap som enhetschef ingår i tjänsten, även chefsberedskap.Kvalifikationer
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng med inriktning mot samhälls, - vård- eller beteendevetenskap
Flerårig meriterad arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med klienter och medarbetare samt bra på att bygga relationer. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöring dagtid måndag till fredag. Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 260521. Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Urval sker under pågående rekrytering. För att vi skall kunna bedöma din ansökan på korrekt sätt önskar vi att du bifogar relevanta utbildningsunderlag i samband med ansökan.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
744 97 ÖSTFORA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
9896321