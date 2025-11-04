Gruppledare med ansvar för drift och service - Handelsmiljö i toppklass
2025-11-04
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Vi bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle. Vi lever våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete. De ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass". Vill du bidra till ett tryggare samhälle i de områden vi verkar?
I egenskap av Gruppledare inom ett av Nordens mest besökta handelsområden, med över 20 miljoner årliga besökare, kommer du att ingå i ett sammansvetsat och professionellt team bestående av kollegor, kundgruppledare (KGL) samt driftchef (DC). Tillsammans ansvarar ni för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv drift ute hos vår kund.
Vid tjänstens början kommer du att genomgå en gedigen introduktion som omfattar både operativa och administrativa arbetsmoment, med särskilt fokus på hur våra gruppledare verkar inom handelsmiljöer och i nära samverkan med kundens organisation.
Tjänsten innefattar ett helhetsansvar för objektet och består av två huvudsakliga delar: ett operativt ansvar ute i verksamheten samt ett administrativt ansvar kopplat till säkerhet och service.
I tjänsten ingår direktrapportering till driftchef.
Detta är en tillvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning) på heltid med arbetstider dag/kväll. Kvalifikationer
Du förväntas upprätthålla en hög servicenivå gentemot kundens personal, leverantörer och besökare, där ett professionellt bemötande och god kommunikationsförmåga är avgörande. Med tanke på det stora antalet besökare är goda språkkunskaper av stor vikt.
Du ska kunna möta varje individ med engagemang, respekt och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Din roll är central för kundens verksamhet och du förväntas leverera service enligt ett fastställt servicekoncept för området.
Vi söker dig som har hög personlig integritet, naturlig pondus och förmåga att agera självständigt. Inledningsvis kommer du att få stöd och ledning av erfarna KGL-kollegor samt driftchef, vilket ställer krav på din samarbetsförmåga och kommunikativa kompetens.
För att bli kvalificerad för tjänsten behöver du uppfylla grundläggande krav:
• Giltig väktarutbildning (VU1+VU2)
• Erfarenhet av liknande servicerelaterad tjänst i en personalintensiv miljö
• Flytande svenska i tal och skrift
• Datavana - Officepaket
• Tidigare erfarenhet från att skriva instruktioner
• God engelska i tal och skrift
Det är också meriterade om du har erfarenhet av ledarskap och/eller samordning.
Utöver det behöver du vara ostraffad*, drogfri, ha ordnad ekonomi, god hälsa och fysik samt gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning likställt med den för att kunna bli anställd på Avarn Security.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Information om ansökan
Välkommen att söka tjänsten via vårt system (ej via mejl) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2025-11-25.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mejlkorg. Urval sker löpande.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
