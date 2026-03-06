Gruppledare, Lokalvård till kund i Oskarshamn
2026-03-06
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
I rollen som Gruppledare på Sodexo arbetar du cirka 50% operativt i lokalvården och 50 % med att leda och samordna arbetet i teamet. Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet, samtidigt som du själv är aktivt verksam inom ett eget lokalvårdsområde. Du arbetar även kontinuerligt med att säkerställa en trygg arbetsmiljö och hög produktivitet inom teamet. Du kommer vara en viktig länk mellan medarbetare och ansvarig chef och bidra till att säkerställa kvalitet, god arbetsmiljö och ett bra samarbete i gruppen.
Vad du kommer att jobba med:
• Leda och utveckla städpersonal
• Planera bemanning och fördela arbetsuppgifter
• Inventering och beställning av tvätt och förbrukningsmaterial
• Kontinuerliga kvalitetskontroller (CleanPilot)
• Upprätthålla goda relationer med kund samt säkerställa att kunden erhåller överenskommen kvalitet
• Genomföra kvalitetskontroller och följa upp arbetet
• Vara kontaktperson mellan teamet och ansvarig chef
• Säkerställa att lokaler håller en hög standard
• Utföra daglig lokalvård enligt fastställda rutiner
• Vara behjälplig inom andra uppdrag på site som tex posten, receptionen
• Vara behjälplig med administrativt arbete
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete.
• Datavana
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet, har förmågan att utveckla dig själv och dina medarbetare
• Du är en hygienhjälte och planetbeskyddare
Det är extra plus om du har:
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
• B-körkort
• Golvvårdsutbildning
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
Stort fokus på hälsa, säkerhet och mångfald.
Varaktighet: Tillsvidare, provanställning tillämpas.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Jessica Lindström jessica.lindstrom@sodexo.com
Observera att vi ej tar emot ansökningar på mail, vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten kommer informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontroll genomförs. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Drog och alkoholtest utförs.
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
