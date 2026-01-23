Gruppledare Intensiv hemrehabilitering (IHR)
Vi söker nu en engagerad gruppledare till Intensiv Hemtjänst Rehabilitering (IHR) i Eskilstuna kommun. Verksamheten arbetar med rehabiliterande insatser i ordinärt boende, med målet att stärka brukarnas självständighet och trygghet i vardagen. Du ansvarar för att leda, samordna, informera och följa upp det dagliga arbetet för cirka 33 medarbetare varav 24 stycken är undersköterskor. Insatserna utförs i hela Eskilstuna kommun utifrån biståndsbeslut och med fokus på kvalitet, struktur och ett hållbart arbetssätt. Utöver biståndsbedömda hemtjänstinsatser utför IHR också HSL-uppdrag där undersköterskorna utför delegerad HSL-träning. Som gruppledare har du en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära undersköterskor, rehabpersonal, sjuksköterskor samt anhöriga. Du säkerställer att insatserna genomförs enligt beslut och bidrar till god samverkan, delaktighet och tydliga arbetssätt i arbetsgruppen. IHR är ett samlokaliserat team där undersköterskor delar lokal tillsammans med rehabpersonal och sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet i arbetsgruppen. Du ansvarar för administrativa arbetsuppgifter såsom planering av insatser, schemaläggning och bemanning, och säkerställer att verksamheten fungerar även när förutsättningarna förändras. Planeringen för insatser förändras dagligen på IHR och de har daglig kontakt med teamets alla professioner. Det är av stor vikt att hålla ett jämnt arbetsflöde och nära dialog med biståndshandläggare. Du stöttar och motiverar dina kollegor samt arbetar nära dem för att skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssätt. I rollen har du kontakt med brukare, anhöriga och samarbetspartners och är en viktig länk mellan medarbetarna och enhetschefen.Tillsammans med enhetschef och medarbetare arbetar du för att utveckla verksamheten och bidra till kvalitet, trygghet och arbetsglädje. IHR har ett teambaserat arbetssätt med ett starkt medarbetarskap och hög delaktighet där verksamhetsmål och utveckling planeras i teamet. Din uppgift är att leda det dagliga arbetet tillsammans med enhetschef så att gruppen når dessa mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad och fullständig gymnasieutbildning. Du har arbetat som gruppledare eller i en liknande roll och är van vid att ta ansvar i det dagliga arbetet. Du har erfarenhet av administrativa uppgifter och känner dig trygg i att arbeta i flera digitala system samtidigt.
Det är meriterande om du har arbetat inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänsten. Har du erfarenhet av system som Viva, Timepool, Intraphone eller liknande ser vi det som en fördel. Detsamma gäller erfarenhet av dokumentation, planering och schemaläggning. Du behöver ha förståelse för det ekonomiska perspektivet i schemaläggning och insatsplanering, till exempel hur tid och resurser planeras och används på ett effektivt sätt.
Som person har du ett nära ledarskap och skapar delaktighet i arbetsgruppen. Du är trygg i dig själv, vågar ta ansvar och trivs med att leda andra. Du arbetar strukturerat, hanterar ett varierande arbetstempo och löser oväntade situationer på ett lugnt sätt. Du har ett positivt förhållningssätt till förändringsarbete och utveckling. Du har ett utåtriktat förhållningssätt gentemot andra verksamheter. Samarbete är viktigt för dig och du finns där för dina kollegor när det behövs. Rollen ställer höga krav på en god kommunikativ förmåga både internt och externt med en helhetssyn för verksamheten i kommunen.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
