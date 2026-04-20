Gruppledare inom Boendestöd i ordinärt boende & Bostad först Haninge
2026-04-20
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Gruppledare inom Boendestöd i ordinärt boende & Bostad först
Vi arbetar på uppdrag av beställarenheter inom Funktionshinderomsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen. Vi ger stöd till personer som har olika funktionsvariationer såsom intellektuell funktionsnedsättning, psykiatriska diagnoser, autismspektrumstörning och/eller ADHD, skadligt bruk och beroende samt samsjuklighet och som bor i egen bostad runt om i Haninge kommun. I dagsläget är antalet klienter cirka 535 inkl. 11 Bostad först.
Vi söker en gruppledare som vill bidra till en trygg och kvalitativ verksamhet för personer som har boendestöd. I rollen ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet för fyra team med 7 boendestödjare och ca 6 timvikarier. Teamet för Bostad först har 3 boendecoacher som ger ett flexibelt och intensivt stöd i insatsen.
I uppdraget ingår att säkerställa att insatser genomförs enligt gällande rutiner och lagstiftning. Du arbetar nära enhetschef och har en viktig funktion i att följa upp händelser, avvikelser och kvalitetsarbete enligt vårt systematiska kvalitetsledningssystem.
Som gruppledare är du en pedagogisk förebild och arbetar med ett professionellt bemötande. Du deltar i planering och uppföljning av rutiner, handlingsplaner och dokumentation samt ansvarar för introduktion av nyanställda och vikarier. Rollen innefattar även schemaläggning, personalplanering, bemanning och medverkan vid rekrytering. Du håller i möten med medarbetare, uppdragsgivare och anhöriga och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du gör nybesök/ hembesök när vi fått nya uppdrag från beställare. Det förekommer också att du utför boendestöd i särskilda fall, tex om vikarietillsättning inte är möjligt på annat sätt men behovet är nödvändigt att tillgodose.
Ditt uppdrag som gruppledare utgår från LSS och SoL, där de bärande principerna för hur insatserna ska ges är självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. Målet är att personen ska få det stöd som hen har behov av för att leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet.
Som gruppledare har du en viktig uppgift att:
Leda och fördela det dagliga arbetet tillsammans med enhetschef
Vara en pedagogisk förebild för medarbetargruppen
Samordna/följa upp insatser och upprätthålla struktur och rutiner i verksamheten
Bidra till en god arbetsmiljö
Det här söker vi hos dig:
Minst 8-10 års erfarenhet av arbete med personer som är beviljade insatsen boendestöd i ordinärt boende enligt SoL
Adekvat utbildning för verksamhetsområdet t.ex. socionom, socialpedagog/annan utbildning OCH erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift
Digital kompetens och ett intresse för att implementera nya lösningar
Du är en flexibel och stabil person med ett empatiskt förhållningssätt
Erfarenhet av schemaläggning (gärna i Medvind) och bemanningsfrågor
Erfarenhet av att leda andra i teamarbete
Du är resultatorienterad och säkerställer god kvalitet i utförande av stöd och service och har förmåga att göra genomtänkta prioriteringar i arbetet både för dig själv och medarbetare
Kunskap och erfarenhet i arbetsmetoder såsom; lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, ESL Ett självständigt liv, MI, IBIC, utmanande beteende och likvärdigt
B-körkort
Meriterande:
Kunskap och erfarenhet av arbete i verksamhetssystem t.ex. Lifecare, Proceedo, Medvind
Arbete med Bostad först (arbetsledande eller operativt i utförande)
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet och det är av största vikt att du kan samarbeta med övriga i teamet, klienter, gode män/förvaltare och övriga samarbetspartners.
Vi erbjuder en ansvarsfull och utvecklande roll där du får möjlighet att göra skillnad för både medarbetare och klienter.
Detta är en tillsvidaretjänst som kan komma att inledas med en 6 månaders provanställning.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Verksamheten är belägen centralt i Handen
Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag. I rollen ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
)
136 81 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IOF, Andra linjen vuxen, Boendestöd Kontakt
Enhetschef
Carina Donselius carina.donselius@haninge.se Jobbnummer
9863249