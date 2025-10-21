Gruppledare IFO Vuxenstöd, Enheten Våld i nära relationer
2025-10-21
Vill du vara med och utveckla arbetet inom våld i nära relationer och bidra till att stärka kvaliteten i socialtjänstens insatser? IFO-vuxenstöd kommer förstärka sina enheter med gruppledare för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, kommunens värdegrund och nämndens mål. Nu söker vi en gruppledare till vår enhet Våld i nära relationer i Falun med mål att bidra till en bättre tillvaro för vuxna som lever i en våld i nära relations kontext.
Som gruppledare är du enhetschefens förlängda arm och arbetar tillsammans med enhetens medarbetare för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet för våra Falubor. Gruppledarens uppdrag innebär bland annat att stödja och avlasta enhetschefen i arbetsuppgifter rörande personal- och verksamhetsplanering, samt vissa administrativa uppgifter och medarbetarna i deras dagliga arbete.??Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
• Ärendefördelning och genomgång med socialsekreterare och rådgivare.
• Kunna företräda enheten i sociala utskottet.
• Delaktig i rehabiliteringsplanering utifrån enhetschefens direktiv.
• Löpande dagligt stöd i ärendehantering gentemot medarbetarna.
• Medverkan i intervjuer vid rekrytering till enheten.
• Bidra med underlag till medarbetarsamtal, resultatsamtal och lönesamtal.
• Att integrera ett ekonomiskt perspektiv och medvetenhet om enhetens budgetansvar vid alla beslut.
• Revidera enhetsspecifika rutiner i samråd med enhetschef.
• Planera för introduktion av nyanställda i samråd med enhetschef.
• Delta i samverkansgrupper på operativ nivå.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomexamen
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom området våld i nära relationer
• Erfarenhet av myndighetsutövande- samt kurativt och rådgivande arbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga till samverkan och samarbete. För oss är det även viktigt att du har förmåga att strukturera upp arbete på ett effektivt sätt.
Meriterande kvalifikationer
• Vidareutbildning inom våld i nära relationer
• Utbildning inom, SARA V3, FREDA och PATRIARK
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Patric Thuresson patric.thuresson@falun.se 023-876 65 Jobbnummer
9566769