Gruppledare IFO Vuxenstöd - Enheten för skadligt bruk och beroende
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Falun Visa alla socialsekreterarjobb i Falun
2025-10-14
Vill du vara med och utveckla arbetet inom IFO Vuxenstöd och bidra till att stärka kvaliteten i socialtjänstens insatser? IFO vuxenstöd kommer förstärka sina enheter med gruppledare för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning, kommunens värdegrund och nämndens mål.
Nu söker vi en gruppledare till Enheten för skadligt bruk och beroende i Falun med mål att bidra till en bättre tillvaro för vuxna med ett skadligt bruk eller beroende.
Som gruppledare är du enhetschefens förlängda arm och arbetar tillsammans med enhetens medarbetare för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet för våra Falubor. Gruppledarens uppdrag innebär bland annat att stödja och avlasta enhetschefen i arbetsuppgifter rörande personal- och verksamhetsplanering, samt vissa administrativa uppgifter och medarbetarna i deras dagliga arbete.??Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som gruppledare arbetar du för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten och att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och mål. Du planerar verksamheten utifrån behov och enhetschefens direktiv, och bidrar till att skapa struktur, delaktighet och förtroende inom personalgruppen. I rollen ingår också att arbeta för goda relationer med såväl interna som externa samarbetspartners, och att integrera ett ekonomiskt perspektiv och medvetenhet om enhetens budgetansvar i alla beslut.
Du stödjer enhetschefen i arbetet med personal- och verksamhetsplanering, vilket bland annat innebär att:
• delta i ärendefördelning och semesterplanering,
• bidra med underlag till medarbetarsamtal, resultatsamtal och lönesamtal,
• vara delaktig i rehabiliteringsplanering utifrån enhetschefens direktiv, samt
• revidera enhetsspecifika rutiner i samråd med enhetschef.
I uppdraget ingår även att vid behov företräda enheten i sociala utskottet och delta i samverkansgrupper på operativ nivå.
Du ger stöd i det dagliga arbetet till socialsekreterarna och arbetar för en sammanhållen vårdkedja tillsammans med gruppledaren för VIVA - öppenvård för vuxna. Du har också ett särskilt ansvar för Treserva och bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra användningen av systemet inom enheten.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomexamen
• Minst 5 års erfarenhet av myndighetsutövning vuxen med fokus på skadligt bruk och beroende
• God kännedom om aktuell lagstiftning och föreskrifter som styr verksamhetens arbete
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga till samverkan och samarbete både internt och externt. För rollen krävs att du är flexibel, har god förmåga till struktur och planering samt att du även i mer akuta situationer klarar av att bibehålla ett lugn. Du bidrar med engagemang till verksamhetens utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och mognad.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsledande funktion eller liknande inom socialtjänstens myndighetsutövande delar
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.??
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
