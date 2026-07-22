Gruppledare Förebyggande barn och ungdom i Skärholmen
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vill du leda arbetet med tidiga och förebyggande insatser för unga i Skärholmen? Vi söker en engagerad gruppledare till Fältverksamheten och Ungdomsmottagningen.
Välkommen till oss i Skärholmen!
Område Förebyggande och främjande arbetar med tidiga insatser för barn, unga och familjer i verksamheter präglade av utveckling, engagemang och stark lokal förankring och ingår i Avdelning Individ och familj inklusive fritid. Inom avdelningen, som också består av Område Vuxen och Område Barn och unga, har vi tät och utbredd samverkan med medborgarna i fokus.
Området Förebyggande och främjande omfattar föräldramottagning, ungdomsmottagning, skolsociala team, fältassistenter, fritidsgårdar, parklekar samt brottsförebyggande arbete genom exempelvis SIG, SSPF, Trefas och socialsekreterare hos polis.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla arbetet inom första linjens socialtjänst i rollen som gruppledare med ansvar för ungdomsmottagningen och fältverksamheten. Du arbetar nära enhetschef och gruppledare för de brottsförebyggande verksamheterna.
Vi erbjuder ett arbetsklimat präglat av samarbete, utveckling och engagemang. Vi skapar en trygg och delaktig arbetsmiljö för våra medarbetare genom tydliga uppdrag och systematik i arbetssätt i kombination med möjligheten att ta egna initiativ vid förändrade behov och situationer.
Skärholmens förvaltningskontor ligger centralt beläget i Skärholmens centrum i moderna och nyrenoverade lokaler. Våra medarbetare verkar i stadsdelen och har till stor del sina arbetsplatser utspridda inom stadsområdet. Fältassistenterna utgår från förvaltningskontoret och Ungdomsmottagningen har egna lokaler i Skärholmens Centrum.
Skärholmens förvaltningskontor ligger i moderna lokaler i Skärholmens centrum. Områdets medarbetare verkar i stadsdelen och har sina arbetsplatser utspridda i stadsdelen. Fältassistenterna utgår från förvaltningskontoret och ungdomsmottagningen har egna lokaler i centrum.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt uppdrag med engagerade kollegor.
Ett tydligt uppdrag i en sammanhållen organisation.
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Flexibel arbetstid och subventionerad friskvård.
Din roll:
Som gruppledare arbetar du på uppdrag av enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. Du arbetsleder och stöttar medarbetare samt samverkar med interna och externa aktörer, exempelvis skola, polis, region och civilsamhälle. Rollen ställer höga krav på god samarbetsförmåga, kommunikativ kompetens och förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer.
Du ansvarar för att:
arbetsleda och stötta medarbetare
prioritera och fördela arbetsuppgifter
styra arbetet mot uppsatta mål
ta fram och implementera rutiner
introducera nya medarbetare
hantera administration och bemanning
samverka internt och externt
bistå enhetschef med planering och uppföljning
Din kompetens och erfarenhet:
Vi vill att Du har:
Socionomexamen.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
Kunskap i MI.
B-körkort.
Meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
Tidigare arbetsledande erfarenhet.
Erfarenhet från fältverksamhet, ungdomsmottagning eller annan förebyggande verksamhet.
Erfarenhet från arbete i socioekonomiskt utsatta områden.
Du är trygg, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du arbetar med helhetsperspektiv och bidrar till verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ditt engagemang för uppdraget och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-07-22Övrig information
Arbetstiden är huvudsakligen måndag–fredag, men kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Inför intervju ska examensbevis visas och inför anställning krävs giltig ID-handling samt utdrag ur belastningsregistret.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
Du behöver inte bifoga personligt brev. Ansökan bedöms utifrån CV och urvalsfrågor. Säkerställ att dina svar överensstämmer med ditt CV.
Välkommen med din ansökan till detta meningsfulla och roliga jobb!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ och familj inkl. fritid, Område främjande och förebyggande, Kontakt
Elisabet Berner elisabet.hagardt.berner@stockholm.se 08-50824377 Jobbnummer
10009101