Gruppledare för området AI-teknik och verktyg vid AI-fabriken Mimer
Linköpings universitet / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
NAISS, nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare. NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd och har 12 partneruniversitet över hela Sverige.Mimer erbjuder tillgång till AI-optimerade beräkningsresurser och skräddarsydda tjänster som utbildning och support till små och medelstora företag, startups, forskare och myndigheter. Målet är att främja innovation och AI-användande och göra Europa till en ledande AI-kontinent. Mimer drivs av NAISS i partnerskap med RISE Sveriges forskningsinstitut och ingår i EU:s ambitiösa AI Factories-satsning.
Läs mera på https://mimer-ai.eu/about-mimer/, https://www.naiss.se, https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en
Om jobbet
Vill du arbeta i frontlinjen av Europas AI-utveckling och bidra till att bygga nästa generations AI-infrastruktur? Vi söker nu en Gruppledare för området AI-teknik och verktyg som vill ta en strategisk och tekniskt ledande roll i utvecklingen av avancerade AI-arbetsflöden på nationell och europeisk nivå. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att arbeta med storskalig HPC- och AI-infrastruktur inom ramen för EuroHPC-initiativet och att aktivt bidra till utvecklingen av robusta, skalbara och ansvarsfulla AI-lösningar, tillsammans med forskare, företag och offentliga aktörer.
Som Gruppledare för området AI-teknik och verktyg ansvarar du för att leda den tekniska utvecklingen inom gruppen och bidra till att MIMER:s AI-plattform integreras i verkliga användningsfall inom industri och forskning. Rollen kombinerar tekniskt ledarskap med operativt arbete och nära dialog med både interna experter och externa samarbetspartners. Du bidrar till utvecklingen av MIMER:s molnnativa superdator-miljö och federerade EuroHPC-tjänster, med fokus på robusta och effektiva AI-arbetsflöden.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Tekniskt ledarskap och AI-plattform
• Driva och utveckla bästa praxis för träning, optimering och driftsättning av AI-modeller på HPC- och GPU-baserade system.
• Ge vägledning kring prestandaoptimering, skalning och effektiv resursanvändning.
• Bidra till arkitektur- och designbeslut inom molnnativa HPC-miljöer.
MLOps och AI-arbetsflöden
• Stödja organisationer i att bygga end-to-end AI-pipelines - från datahantering till driftsättning.
• Rådgivning kring reproducerbarhet, versionshantering och hållbar modellförvaltning.
• Bidra till integration av AI-tjänster i befintliga forsknings- och industrimiljöer.
Infrastruktur och integration
• Arbeta med hybrid- och federerade lösningar inom EuroHPC.
• Stödja integration mellan MIMER:s beräkningsresurser och externa system.
• Bidra till utvecklingen av en sammanhållen europeisk AI-kapacitet.
Samverkan och externa kontakter
• Vara teknisk motpart i dialoger med företag och organisationer.
• Översätta tekniska möjligheter till konkreta lösningar och användningsfall.
• Bidra till att stärka ekosystemet kring MIMER genom samarbete och kunskapsdelning.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet inom AI/ML, HPC eller närliggande tekniskt område.
• Dokumenterad erfarenhet av storskalig AI-träning och GPU-accelererade miljöer.
• Förståelse för distribuerade träningsramverk och prestandaoptimering.
• Erfarenhet av MLOps och produktionsnära AI-arbetsflöden inom forskning och/eller industri.
• Kunskap om molnbaserad, lokal och hybrid infrastruktur.
• Förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga och internationella miljöer.
• Förmåga att kommunicera tekniska lösningar till olika målgrupper.
Det är särskilt meriterande om du har:
• Erfarenhet av generativa AI-modeller, exempelvis LLM eller tal-AI.
• Erfarenhet av containeriserade och molnnativa miljöer.
• Erfarenhet av EuroHPC eller federerade beräkningsmiljöer.
• Arbete med industriella AI-lösningar i produktionsnära eller reglerade miljöer, eller i samhällskritiska tillämpningar.
• Erfarenhet av tekniskt ledarskap eller koordinering av utvecklingsgrupp.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid den nationella akademiska infrastrukturen för superdatorer i Sverige (NAISS) som är en centrumbildning vid Campus Valla med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på www.naiss.se
och www.nsc.liu.se.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %.
Anställningen innebär en befattning som Applikationsexpert.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning såväl som möjligheter att förena föräldraskap och en aktiv fritid med arbetsliv.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2026-04-10. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Individuell lönesättning. Statliga villkorsavtalet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Direktör för AI‑fabriken Mimer
Rosssen Apostolov rossen@naiss.se Jobbnummer
9808513