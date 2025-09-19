Gruppledare/Familjerådgivare Stöd i relationer Första Linjens stöd
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2025-09-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att stärka relationer och skapa trygghet för familjer?
Vill du vara med och utveckla familjerådgivningen i Södertälje? Vi söker dig som vill kombinera ett nära klientarbete med ett ledande uppdrag i en verksamhet som gör skillnad - varje dag.
Vi satsar på Första linjens stöd dit enheten Stöd i relationer ingår. I enheten ingår förutom Familjerådgivning även Familjerätten, Personliga Ombud och Anhörigstöd. På första linjens stöd ingår även tre andra enheter; Stöd till familj, Stöd till vuxna och Stöd till Unga. Alla med verksamheter som ska vara lättillgängliga och erbjuda våra medborgare stöd tidigt. Det här innebär att vi kommer utveckla vårt arbete med att nå ut till medborgare och vässa vår samverkan på olika sätt. Nu söker vi dig som vill vara med på den här resan med oss!
Till familjerådgivningen kan man vända sig om man har någon form av relationsproblem. Det kan röra sig om svårigheter att prata med sin partner, oenigheter i familjefrågor eller familjekriser. Man kan välja om man vill ha samtal på familjerådgivningen eller digitalt. Vi tar emot boende i Södertälje, Gnesta & Oxelösund.
Vi är en stabil verksamhet som består av fem anställda varav en tjänst med rollen 50 % som familjerådgivare och 50 % som gruppledare. Alla familjerådgivare på mottagningen är socionomer eller har beteendevetenskaplig bakgrund. Vi har även grundutbildning i psykoterapi, steg 1, eller är legitimerade psykoterapeuter. Alla familjerådgivare är utbildade i sexologi och flera familjerådgivare är utbildade i EFT - Emotionellt Fokuserad Terapi.
Vår gruppledare och familjerådgivare ska efter många år på familjerådgivningen ta sig vidare till nya uppdrag och nu söker vi en ny engagerad gruppledare/familjerådgivare! Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som gruppledare (50 %) ansvarar du för att leda och samordna det dagliga arbetet på familjerådgivningen. Du är ett stöd för medarbetarna, håller i arbetsmöten, följer upp verksamhetens mål och kvalitet samt är en viktig länk mellan medarbetare och resultatenhetschef. Du arbetar nära ledningen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Som familjerådgivare (50 %) möter du par, familjer och enskilda i samtal med fokus på relationer, kommunikation och förändringsarbete. Arbetet är frivilligt, anonymt och bygger på respekt för individens integritet och självbestämmande.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller motsvarande relevant utbildning
• Har vidareutbildning i psykoterapi, gärna med inriktning mot par- och familjeterapi
• Har steg 1 utbildning
• Har erfarenhet av arbete inom familjerådgivning eller liknande verksamhet
• Har tidigare erfarenhet av ledarskap eller samordnande uppdrag
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom familjerådgivning
• Erfarenhet av gruppledaruppdragDina personliga egenskaper
• Empatisk och lyhörd - du skapar trygghet och förtroende i samtal
• Professionell och neutral - du hanterar komplexa relationer med respekt
• Kommunikativ och tydlig - du förmedlar information på ett begripligt sätt
• Tålig och stabil - du behåller lugnet i känsloladdade situationer
• Flexibel och lösningsfokuserad - du anpassar dig efter individers behov
• God förmåga att planera, prioritera och hålla ordning i både administrativa och operativa uppgifter
• Är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för både människor och verksamhetsutveckling
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Familjerådgivningen är en del av Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. Vi sitter i ljusa och fina lokaler centralt i Södertälje, med gångavstånd till pendeltåg, bussar och service.
Arbetsplatsen består av ett mindre team med hög kompetens och stort engagemang. Vi arbetar i egna samtalsrum och har gemensamma ytor för samverkan - inget öppet kontorslandskap.
Här råder ett varmt och kollegialt klimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatenhetschef
Ninorta Diarbakerli Ninorta.Diarbakerli@sodertalje.se 08-523 036 19 Jobbnummer
9516768