Gruppledare Extern produktion MEK - BAE Systems Hägglunds
2025-09-16
Vill du arbeta i spännande och stora projekt med avancerade produkter som ligger i teknikens absoluta framkant i internationell miljö? Då är rollen som gruppledare hos BAE Systems Hägglunds jobbet för dig.
Externproduktion är länken mellan BAE Systems Hägglunds och våra samarbetspartners i respektive kundland för att kunna leverera ut kompletta fordon.
Din framtida utmaning
Avdelningen ansvarar för att utvärdera, förbereda, stödja, följa upp och utveckla tillverkningen externt i samarbete med våra leverantörer/partners. Du rapporterar till chef för avdelningen, Linda Strandberg. Arbetet bedrivs i nära samarbete med våra partners och leverantörer i olika länder.
Avdelningen för Extern Produktion med i dagsläget 33 duktiga kollegor är indelade i 3 delområden: El, MEK och System.
I vår MEK-grupp som denna denna roll blir en Gruppledare för arbetar i dagsläget 17 produktionstekniker inom MEK-området.
Rollen som Gruppledare Extern produktion MEK innebär många kontaktytor både externt mot våra partners och leverantörer samt kontaktytor internt inom flera olika kompetensområden inom både produktion och konstruktion.
Viktiga arbetsuppgifter är att:
Stötta enhetschef och avdelningen med uppgifter som personalledning, planering, uppföljning, projektstöttning och drivande i processutveckling.
Leda och fördela gruppens arbete för att uppfylla leveransansvaret i projekten med avseende på teknisk kravuppfyllnad, tid, kostnad och kvalitet.
Kompetensplanera och säkerställa att nya medarbetare och konsulter introduceras i enlighet med introduktionsprogrammet och avdelningens arbetsuppgifter.
Genomföra verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar för att öka gruppens leveransförmåga, inklusive att löpande identifiera och eskalera behov av IT-verktyg/lösningar.
Stötta projektledare inom Operations (OPM) med Tech transfer-planering och genomförande och vara partners och leverantörer behjälplig med kompetensförsörjning och personalprofiler.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och som vill stötta och coacha andra mot företagets mål och individens utveckling. Vi ser gärna att du har ingenjörs- eller annan teknisk utbildning, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet. Det är meriterande om du har kunskap om fordonssystem och vi förutsätter att du har stort teknikintresse.
Som person har du god initiativ- och samarbetsförmåga och du är bra på att planera tid och aktiviteter. Du trivs att jobba i team och driva igenom förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Då tjänsten innebär många kontaktytor vill vi att du är kommunikativ. Tjänsten innebär att ibland vara på plats hos våra partners i kundlandet, varför tjänsteresor ingår i jobbet.
Då vi jobbar i en internationell miljö behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av ett internationellt, expansivt och innovativt företag inom försvarsindustrin som erbjuder sina anställda fina förmåner och utvecklingsmöjligheter!
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Linda Strandberg, chef Extern Produktion, 0660 - 80632, eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, Axö Consulting AB, 070 - 377 02 45.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059)
BAE Systems Hägglunds AB
