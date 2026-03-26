Gruppledande parkeringsvakt sökes till Norra Stockholm
Smart Parkering Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smart Parkering Sverige AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Information om tjänsten:
Vi söker nu en duktig och erfaren parkeringsvakt som vill ta nästa steg och bli Gruppledare hos oss på Smart Parkering Sverige.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Järfälla - start enligt överenskommelse. Att arbeta som gruppledare hos Smart Parkering innebär att du, vid sidan av sedvanlig parkeringsövervakning innehar en ledande och coachande roll gentemot övriga parkeringsvakter. Du och dina kollegor kommer att bevaka våra kunders anläggningar både utomhus och i parkeringshus med syfte att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.
Att vara gruppledare innefattar bland annat:
Sedvanlig parkeringsbevakning
Planering och uppföljning med drift och ledning
Samverka med företagets olika avdelningar
Upplärning av nyanställda
Kvalitetssäkring av parkeringsövervakningen
Arbeta för god sammanhållning i arbetsgruppen och stödja dina kollegor i olika frågor
Återrapportering avseende förbättringsområden, risker och andra iakttagelser
Boka service/reparation samt förbereda vissa beställningar
Vi söker dig som har en positiv attityd, känsla för noggrannhet samt att du är duktig på att kommunicera med andra människor. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet samt att du är självständig och lojal.
Då Smart Parkering Sverige AB är ett tillväxtbolag innebär det att du kommer jobba väldigt nära ledningen.
Arbetet är på heltid och arbetstidernas förläggning är på dagtid, kvällar och natt under årets samtliga dagar.
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet utgår från vårt kontor i Järfälla och vid anställningens start erhåller du en intern utbildning på ca två veckor. I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Det kan även förekomma resor till andra orter där vi har bevakningsuppdrag.
Lön utgår enligt kollektivavtalet - Transportarbetarförbundet.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Innehaft B-körkort i minst 2 år
Goda kunskaper i svenska och engelska
Dokumenterad erfarenhet som parkeringsvakt eller likvärdigt arbete
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar är meriterande
För att trivas tror vi att du är/har:
God ledarskaps- och samarbetsförmåga
Förtroendeingivande
Serviceinriktad
Ansvarstagande
Lugn och saklig i ditt bemötande
Van vid att arbeta självständigt och strukturerat
Lösningsorienterad
Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar och mycket utomhusarbete
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Frågor?
Kontaktar ansvarig rekryterare Victoria Wiederhielm via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: victoria.wiederhielm@smartp.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628)
Borgvägen 2 (visa karta
)
145 01 NORSBORG
För detta jobb krävs körkort.
Norsborg
HR Manager
Victoria Wiederhielm victoria.wiederhielm@smartp.se
9821435