Gruppchefer till Utredningsjoursektionen i Polisområde City
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Polisjobb / Stockholm
2025-10-16
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm City
Polisområde Stockholm City är Stockholms mest trafikerade polisområde där över en miljon människor rör sig varje dag. Det geografiska området spänner över två kommuner från den hektiska stadskärnan till det lugnare Lidingö.
Polisområde Stockholm City är indelat i tre lokalpolisområden: Norra innerstaden, Lidingö-Kungsholmen och Södermalm. På polisområdesnivå finns utredningssektion 1 brott i nära relation, utredningssektion 2 grova brott, operativt stöd 1 beslag, bildex och skrivex, operativt stöd 2 spaning samt utredningsjoursektionen samt operativt stöd 3: sektionen för diplomati och CSL. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Utredningsjoursektionen
Utredningsjoursektionen är organiserad på polisområdesnivå. Sektionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder för hela polisområdet dygnet runt. Utredningsjoursektionens uppdrag är att i ett tidigt utredningsskede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar såväl i prioriterade ärenden med t.ex. frihetsberövade personer som i mängdbrott. I uppdraget ingår även myndighetsärenden, handräckningar samt förmansprövning av frihetsberövade utanför förundersökningar.
Utredningsjoursektionen består av 18 grupper och bedriver verksamhet både i kvarteret Kronoberg och på Södermalms polisstation. Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu två gruppchefer till våra jourutredargrupper. Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar samt leda och utveckla din grupp och dess arbete med fokus på ett teambaserat arbetssätt för att lösa uppdraget tillsammans på bästa sätt.
Uppdraget som gruppchef för jourutredningsgrupp
Som chef för en jourutredningsgrupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området utredning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. I din roll som gruppchef kommer du även att utgöra resurs som jourutredningsbefäl på polisområdet tillsammans med de andra gruppcheferna.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhetKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, utredningsverksamhet
• Polisexamen i enlighet med polisförordningen (2014:1104)
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan internt inom den egna organisationen och/eller med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
• Förundersökningsledarutbildning
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp nivå 2
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering Kungsholmen och Södermalm
• Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid VP 5:2. Dagtid, kvällar och helger förekommer regelbundet.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB133/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
Sektionschef
Mikael Koskenniemi mikael.koskenniemi@polisen.se 0722-041080 Jobbnummer
9559196