Gruppchefer till nya avdelningar för delprojektledning
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
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I samband med en omorganisation samlar vi alla delprojektledare inom design till en enhet med tre grupper – och söker därför tre nya gruppchefer. Du får vara med från start och forma både innehåll och arbetssätt i din grupp.
De tre avdelningarna är:
Avdelning A: delprojektledare inom el, elektronik och elmekanik Avdelning B: delprojektledare inom mjukvara och configuration managers Avdelning C: delprojektledare inom mekanik
Som gruppchef hos oss blir du en del av enhetens ledningsgrupp och får kombinera strategiskt ledarskap med operativt stöd i komplexa utvecklingsprojekt. Det framtida samarbetet mellan gruppcheferna inom enheten blir en nyckel för att lyckas med helheten.
Om avdelningarna
Den nya enheten samlar delprojektledning samt configuration managers inom design i en gemensam organisation. De tre avdelningarna byggs upp kring olika teknik- och utvecklingsområden, där varje gruppchef har ansvar för att:
utveckla och följa upp arbetssätt, kvalitet och leveranser inom sitt teknikområde säkerställa rätt kompetens, resurser och bemanning i pågående och framtida projekt driva förbättringar kopplade till just sitt utvecklingsområde
Avdelningarna kommer att bestå av en blandning av anställda och konsulter, där du som gruppchef ansvarar för helheten. Ett nära, vardagligt samarbete mellan gruppcheferna är centralt för att skapa gemensamma arbetssätt och enhetliga leveranser från hela enheten.
Din roll som gruppchef
Som gruppchef har du personalansvar och ansvarar för att bygga upp, leda och utveckla din avdelning. I rollen ingår bland annat att:
leda, coacha och utveckla medarbetarna i deras roller som delprojektledare
(samt configuration managers på avdelning B)
vara ansvarig för rekrytering till din avdelning och för att hantera mixen av anställda och konsulter
följa upp mål, leveranser och utveckling inom ditt teknik- och ansvarsområde
driva och vidareutveckla arbetssätt, processer och verktyg för delprojektledning
samverka nära övriga projektledare, systemansvariga och andra funktioner
bidra aktivt i enhetens ledningsgrupp och samarbeta tätt med övriga gruppchefer
Vem är du?
Vi söker dig som:
har relevant teknisk utbildning (t.ex. högskole-/civilingenjör) eller motsvarande erfarenhet
har erfarenhet av projektarbete, gärna som projektledare eller delprojektledare
har erfarenhet av eller tydlig vilja att ta personalansvar och driva rekrytering
är kommunikativ, tydlig och lyhörd
står för ett tydligt "vi" och verkar aktivt för ett gott samarbetsklimat – både i den egna gruppen och tillsammans med övriga gruppchefer och funktioner
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet från försvarsindustri, fordonsindustri eller annan tung teknikintensiv verksamhet.
Vad du blir en del av
Hos oss väntar en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du verkligen kan trivas och utvecklas. Ingen dag är den andra lik – du får följa med från första idé till färdig produkt som rullar ut till kund. Här jobbar du med framtidens teknik i ett globalt företag som erbjuder stora möjligheter till både kompetensutveckling och karriär.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Vill du veta mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten? Besök gärna:www.jobbaochlev.se
| www.inspiration.ornskoldsvik.se
| www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-02Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta rekryterande chef Magnus Andersson på magnus.andersson2@baesystems.se
eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg på annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess och följer strikta legala krav samt kunders säkerhetskrav. Alla som anställs måste genomgå säkerhetsprövning och drogtest – detta är en självklar del av vår process.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örnsköldsvik.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Annelie Öfverdahl-Nyberg annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se Jobbnummer
9990158