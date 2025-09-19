Gruppchefer för arbete på kväll/helg/natt sökes till Uppland
Vi söker nu ett flertal Gruppchefer inom lager och logistik till vår kund i Uppland.
Vi söker dig som är kvicktänkt, positiv och flexibel. Du trivs som bäst när du får agera spindeln i nätet och arbeta i ett högt tempo. Du har en tydlig ledarkaraktär och tycker om att ta ansvar, samtidigt som du utan problem hoppar in och stöttar upp ditt team om det behövs.
Du behöver inte ha arbetat som gruppchef tidigare, men vi ser gärna att du haft en liknande tjänst, eller att du har erfarenhet av ledarskap på annat sätt. I denna tjänst kommer du som gruppchef också arbeta mycket på golvet/lagret tillsammans med ditt team. Arbetstiderna är förlagda på kvällar/helger. Start omgående. Uppdraget sträcker sig över en 6-månaders period med god möjlighet till fortsatt anställning hos kunden. Arbetsplatsen ligger ca 40 minuter från Uppsala, du behöver därför ha egen bil för att ta dig till arbetet.
Detta arbete går endast att söka via länken, inte på telefon eller mail.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
