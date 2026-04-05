Gruppchef Vasallparken/Atlasvägen - vill du leda med glädje och engagemang?
Humana AB / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-04-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Är du även en undersköterska med siktet inställt på ledarskap? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter erfarna gruppchefer som drivs av utveckling och som vill bidra till att hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Som gruppchef hos oss spelar du en nyckelroll i att förverkliga den visionen genom att coacha dina kollegor och skapa en trygg, stimulerande vardag för våra boende. Att arbeta hos oss ger dig en möjlighet att utvecklas och göra skillnad samtidigt som du arbetar i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang. Hos oss får du möjlighet att växa i din ledarroll och göra skillnad - på riktigt.
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en meningsfull vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Vasallparken och Atlasvägen får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef på Vasallparken och Atlasvägen kombinerar du administrativt ledarskap med att vara närvarande i det dagliga omsorgsarbetet. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Delta aktivt i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Samverka och utbyta erfarenheter med kollegor, gruppchefer och verksamhetschef. Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen.
Struktur: Du har ansvara för avdelningarnas ekonomiska ramar, såsom timmar, bemanning och direkta kostnader, samt leder avdelningsmöten och deltar i teammöten.
Arbetstid: Tjänsten avser dagtid, kvällstid och helg. Ca 40% administrativt arbete 60% omsorgsarbete
Vad erbjuder vi dig?
Hos Humana blir du en del av en prestigelös organisation där vi hjälper varandra.
Vi erbjuder:
Humana Academy: Vår egen utbildningsorganisation där du får kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsprogram. Som gruppchef kommer du också få delta i Humanas grundläggande ledarskapsutbildning för nya gruppchefer.
Förmåner: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och ett generöst friskvårdsbidrag.
Karriär: Goda möjligheter att växa inom ett av Nordens största omsorgsföretag.
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang
Vem är du?
För att lyckas som chef och ledare i Humana krävs ett ledarskap som grundar sig i våra värderingar - glädje, ansvar och engagemang. Ett ledarskap som skapar motivation, delaktighet och arbetsglädje hos våra medarbetare.
För att trivas i rollen som gruppchef behöver du tycka om utvecklingsarbete samt vilja delta aktivt i vår utvecklingsprocess genom att kombinera ledarskap med att vara en tydlig förebild i omvårdnadsarbetet. Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du har en god förmåga att ta egna initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Vi tror att det är viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi vill att du som gruppchef:
Är tydlig, coachande och har förmågan att motivera och engagera andra.
Är duktig på att både ge och ta emot feedback.
Är prestigelös, lättlärd och har en positiv inställning till utveckling.
Är självständig men också samarbetsinriktad och lyhörd.
Är affärsmässig och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Har god datavana samt talar och skriver flytande svenska.
Utbildad undersköterska med ledarerfarenhet inom äldresomsorgen
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg men stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ditt engagemang för människor samt din vilja att växa med oss.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg - 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Vision).
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Du behöver också uppvisa ett giltigt belastningsregister för anställning hos oss.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Vasallparken:
Catrin Lamell Sjögren catrin.lamellsjogren@humana.se
VerksamhetschefAtlasvägen:
Aneta Nääf Aneta.naaf@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7516054-1930507".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
392 32 (visa karta
)
392 32 KALMAR
Humana Jobbnummer
9838048