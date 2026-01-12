Gruppchef Utleverans & Lagersupport - Led människor, flöden och utveckling
2026-01-12
Led och utveckla ditt team mot gemensamma mål
Vi söker en Gruppchef till vår Utleverans & Lagersupport som vill ta ett helhetsansvar för teamet och den dagliga driften. I rollen som Gruppchef leder du inte bara det operativa arbetet - du har även fullt personalansvar för totalt 17 medarbetare - varav 4 inom lagersupport och 13 inom utleverans - och driver utvecklingen av både människor och processer framåt.
Du är en närvarande och tydlig ledare som skapar struktur, engagemang och god kommunikation i det dagliga arbetet. Samtidigt har du ett strategiskt tänk och förmågan att se till helheten - från bemanning och arbetsprocesser till kvalitet, effektivitet och kontinuerliga förbättringar. Du trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med operativ närvaro och där fokus ligger på att skapa tillit och säkerställa ett smidigt och förutsägbart flöde för hela verksamheten, från order till leverans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap och personalansvar
Leda, coacha och utveckla medarbetare i ditt team, med fokus på delaktighet, trivsel, uppföljning och prestation.
Ansvara för bemanning, medarbetarsamtal och sjukfrånvarouppföljning.
Skapa tydliga arbetssätt, struktur och prioriteringar i både lagersupport- och utleveransteamet.
Order-, flödes- och verksamhetsstöd
Säkerställa ett korrekt, komplett och tidsatt orderflöde som möjliggör en effektiv och stabil lagerdrift.
Säkerställa strukturerad hantering av avvikelser och interna fel samt driva förbättringar för att minska återkommande störningar i flödet.
Arbeta nära lagerchef, övriga gruppchefer och teamledare för att utveckla samverkan, kommunikation och ett sammanhållet flöde från order till leverans.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som Gruppchef tror vi att du:
• Har erfarenhet av att leda personal med fullt personalansvar, gärna inom lager eller distribution.
• Har god förståelse för orderflöden, lagerprocesser och administrativa stödfunktioner, samt erfarenhet av relevanta systemstöd i en operativ miljö.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och drivs av att skapa förbättringar och utveckling - både för människor och processer.
• Har en god kommunikativ förmåga och tycker om att bygga starka team.
• Trivs i en vardag där tempo, förändring och snabba prioriteringar är en naturlig del av arbetet.
Vi erbjuder
• En trygg tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag samt tillgång till gym och massage på arbetsplatsen.
• En inkluderande arbetsmiljö med tydligt fokus på ledarskap, samarbete och medarbetarutveckling.
• Du blir en del av ett sammansvetsat lagerledningsteam bestående av lagerchef och tre gruppchefer, där ni tillsammans bygger struktur, skapar effektivitet och säkerställer kvalitet i hela verksamheten.
• Möjlighet att påverka, utvecklas och växa i en organisation som arbetar med framtidens teknik och spännande produkter.
Hos Captech
Som Gruppchef inom Utleverans & Lagersupport blir du en del av en modern lagerverksamhet där struktur, samarbete och utveckling står i fokus. Vi är en organisation i förändring och tillväxt, vilket ger dig goda möjligheter att påverka arbetssätt, driva förbättringar och växa i din roll.
Publiceringsdatum2026-01-12
