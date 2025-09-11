Gruppchef Uppdragsledning Järnväg Till Systra I Stockholm (hammarby)
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där du leder en kompetent grupp som huvudsakligen arbetar med uppdragsledning inom järnväg på SYSTRAs kontor i Hammarby. SYSTRAs Rail-verksamhet i region Öst har ambitiösa tillväxtmål och du kommer spela en viktig roll i arbetet framåt. Hos oss finns ett engagerat team som stöttar varandra, utbyter erfarenheter och har kul på vägen.
Som gruppchef ansvarar du för personalen i din grupp och säkerställer att gruppen både mår bra och går bra. Du blir en del av regionens ledningsgrupp i affärsområde Rail och en viktig kugge för att stötta och kommunicera affärsområdets strategi, vision och affärsplan till gruppen.
I din roll ansvarar du bland annat för:
Att gruppens resultat och lönsamhet ligger i linje med affärsplan och budget
Att leda medarbetare mot uppställda mål
Lång- och kortsiktig resursplanering samt arbetsledning
Anbudsarbete, rekrytering till egna gruppen samt marknads- och försäljningsinsatser
Att säkerställa en god internkommunikation och sammanhållning i gruppen
Att verka för en inkluderande och hållbar arbetsplats
Att skapa och underhålla en kultur som genomsyras av SYSTRAs värderingar
På SYSTRA arbetar alla gruppchefer även i uppdrag. Vilken typ av arbete du kommer att bedriva i uppdragen beror på just din nuvarande roll och erfarenheter.
Du rapporterar till regionchef Öst i affärsområde Rail. Rollen innebär samarbete med kollegor som arbetar med anbud och med övriga chefer på SYSTRA nationellt.
Om dig
Vi söker dig som har ett ödmjukt och tydligt ledarskap och lätt för att bygga goda relationer. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du har förmågan att analysera och utvärdera information, se sammanhang och prioritera rätt frågor. Du har också ett affärsmässigt tänk och förstår hur aktiviteter påverkar resultat. Du bygger strukturer att arbeta utifrån genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
För rollen söker vi dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som kan bedömas likvärdig
Minst 5 års erfarenhet från branschen
Erfarenhet från uppdragsledning av järnvägsprojekt där minst någon av teknikerna inom BEST-K ingått
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har:
Erfarenhet från tidigare chefsbefattning
Ledarskapsutbildning
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar vi ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
SYSTRA är en växande organisation med cirka 600 medarbetare i Sverige. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på SYSTRAs kontor i Hammarby. Självklart erbjuder vi flexibilitet och möjlighet att jobba hemifrån ett par dagar i veckan. Kortare resor till SYSTRAs kontor runtom i Sverige förekommer, framförallt i region Öst (Västerås, Uppsala, Stockholm). Enstaka längre resor kan också förekomma under året.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på:
Rekryterande chef Joachim Ahnsjö, regionchef Rail Öst, 010 333 23 67, jahnsjo@systra.com
Saga Hävermark, gruppchef Rail, 010 685 06 09, shavermark@systra.com
Eva Gustafsson, HR/Rekrytering, 010 330 74 57, egustafsson@systra.comPubliceringsdatum2025-09-11Så ansöker du
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Du kan endast bifoga ett CV/dokument när du söker jobb hos oss. Ibland använder vi urvalsfrågor som vi ber dig besvara i samband med att du söker en tjänst.
Om SYSTRA Group
Med 11'000 medarbetare globalt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar. Hos oss arbetar engagerade ingenjörer och miljövetare inom till exempel väg & vatten, järnväg, höghastighetsjärnväg, tunnelbana, spårväg och bro. SYSTRA har bland annat designat cirka hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar och automatiserade tunnelbanor. Så ansöker du
