Gruppchef till Villa Kristineberg i Vallentuna
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2025-12-12
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och söker en ny karriärmöjlighet? Som gruppchef får du en ledarroll och coachar våra medarbetare att göra skillnad för de som bor hos oss. Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Vi är i ständig utveckling och söker dig som vill växa med oss - tillsammans gör vi världen lite bättre, en människa i taget! Hos oss får du engagerade kollegor, duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Om rollen
Som gruppchef är din primära arbetsuppgift att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar.
Nära ledarskap: Rollen finns i vår organisation för att säkerställa ett nära ledarskap och ge stöd. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter.
Delaktighet: Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Om Villa Kristineberg
Villa Kristineberg öppnar i mars 2026 i den nya stadsdelen Kristineberg i Vallentuna. Det kommer vara ett modernt äldreboende med 60 platser somatisk- och demensinriktning.
Aktivitetsansvarig: Vi arbetar strukturerat med aktiviteter och har en aktivitetsansvarig som utvecklar och utför meningsfulla aktiviteter med våra boenden.
Demenscertifiering: Vi kommer vara ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här kommer bli utbildade i demens och bemötande via Demensakademin. Även du kommer få genomgå denna utbildning.
Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
Din erfarenhet och kunskap
Du är utbildad undersköterska, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare.
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarskapsprogram: Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.Publiceringsdatum2025-12-12Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: 20260301 eller enl överenskommelse
Sista ansökningsdag:20260115
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Självklart har vi även kollektivavtal och försäkringar.
Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamehtschef Camilla Sundqvist, camilla.sundqvist@vardga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansök här
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Vardaga noreply@vardaga.se Jobbnummer
9640723