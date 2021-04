Gruppchef till villa Båthöjden i Saltsjöbaden - Vardaga AB - Sjukvårdschefsjobb i Nacka

Vardaga AB / Sjukvårdschefsjobb / Nacka2021-04-06Nu söker vi på villa Båthöjden en gruppchef för tillsvidareanställning. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2021-05-09.Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:Utbildning via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digTydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boendeKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläderKollektivavtalOm rollenSom gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.Aktivt ledarskapFör att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar:Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.Om villa BåthöjdenVerksamheten ligger med utsikt över skog och natur i vackra Nacka. Här är närheten till naturen påtaglig och en viktig del av vårt arbete. Verksamheten har 56 lägenheter fördelat på sex avdelningar, varav en med inriktning somatik och fem med inriktning demens. Vi har djur boendes i verksamheten. De som flyttar in till villa Båthöjden får ta med sig sitt husdjur.Demenscertifiering: Vi kommer under 2021 att bli ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här kommer utbildas i demens och bemötande via Demensakademin ( https://www.vardaga.se/var-aldreomsorg/demens/). Behovsbaserat önskeschema: Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 10 veckor i taget.Din erfarenhet och kunskapVi vill att du är:tydlig och skapar delaktighetcoachande och tycker om att se dina medarbetare att växa och utvecklasduktig på att ge och ta emot feedbackprestigelössjälvständig och samarbetsvilligaffärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.Du är utbildad undersköterska med minst 1450 poäng och har jobbat några år i äldreomsorgen. Arbetsledande erfarenheter är meriterande för denna roll. Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.2021-04-06Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Annika Sillian, telefon 073-4367947Observera att det inte går att ansöka via E-post.Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här ( https://vardaga.teamtailor.com/). Facklig kontakt:Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721Mail: vision@ambea.se Ansök härVälkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Vardaga AB5673181