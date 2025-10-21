Gruppchef till strategisk underhållsgrupp inom Mekanik - Ringhals
2025-10-21
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du bidra till framtidens hållbara energilösningar och samtidigt utveckla arbetssätt och människor?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Gruppchef till vår strategiska mekgrupp - en roll där du får möjlighet att påverka, utveckla och leda i en teknisk miljö med samhällsviktigt uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-21Om företaget
Inom avdelningen Underhåll arbetar vi med förebyggande och avhjälpande underhåll, optimering av anläggningens funktioner, installationer samt åldringshantering av komponenter. Enheten Mekaniskt Underhåll består av tre grupper med cirka 15-20 medarbetare i varje, med varierande kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Vi ansvarar för allt från pumpar, ventiler och rör till reservkraftsaggregat och rensutrustning.
Till vår strategiska grupp söker vi nu en ny gruppchef då nuvarande chef går i pension.
Om jobbet
Som gruppchef leder du en grupp underhållsingenjörer inom mekaniskt underhåll. Du arbetar nära både individ och grupp, sätter mål, följer upp och skapar goda förutsättningar för ett hållbart och effektivt arbetssätt. Du har ett strategiskt ansvar där du ser till helheten, bidrar med långsiktiga lösningar och driver utveckling av arbetssätt och metoder som stärker verksamheten över tid.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och samarbetar med andra funktioner inom underhåll och teknik. Rollen innebär fullt personalansvar.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom mekanik och god förståelse för underhållsverksamhetens krav och möjligheter. Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom mekanik eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du har erfarenhet av att leda andra - kanske som chef, teamledare eller i projekt - och vet hur viktigt det är att skapa engagemang och utveckling i en grupp.
Du är trygg i din kommunikation och har lätt för att lyssna, skapa dialog och bygga relationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att arbeta långsiktigt och hållbart. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring.
Du är en förebild när det gäller säkerhet och arbetsmiljö och ser till att dessa frågor alltid har högsta prioritet.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Malin Askerdal tfn 0767668444
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9/11 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
