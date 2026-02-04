Gruppchef till Stöd/Service lokalpolisområde Norra innerstaden
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm City är Stockholms mest trafikerade polisområde där över en miljon människor rör sig varje dag. Polisområde Stockholm City är i indelat i tre lokalpolisområden: Norra innerstaden, Lidingö-Kungsholmen och Södermalm.
Inom lokalpolisområdet Norra innerstaden finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Lokalpolisområdet är nytt sedan i början av året och står inför mycket spännande förändringar framåt. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill vara gruppchef inom Stöd/Service verksamhet med ansvar för bland annat planering, tillväxt- och bemanningsfrågor samt utbildningsfrågor. Vi är inne i en utvecklings och förändringsresa där vi sätter problemet i fokus och arbetar proaktivt och lösningsorienterat. Som chef kommer du att bidra till det framtida arbetet där vi ser nya möjligheter för att åstadkomma en mer operativ effekt i vårt närområde. I rollen kommer du att kunna påverka och utvecklas som chef och ledare samt vara med och utveckla hela lokalpolisområdet.
Uppdraget som Gruppchef för Stöd/Service
Som chef för Stöd/Service rapporterar du till lokalpolisområdeschefen och biträdande lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Stöd/service och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande roll
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, såsom exempelvis, förvaltningsuppdrag, planering-, utbildning- och tillväxtfrågor
• Polisexamen i enlighet med polisförordningen (2014:1104) alternativt annan för funktionen relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer betydelsefull
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet, i synnerhet polisområdes uppdrag
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Arbetsort: Kungsholmen, Gärdet från sommaren 2026
Funktion: Chef grupp
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
HR-konsult
Helena Öberg helena.oberg@polisen.se 076-1274462
