Gruppchef till Riddarstensgården - vill du leda med engagemang och glädje?
2026-03-05
Är du undersköterska med siktet inställt på ledarskap? På Riddarstensgården i Lerum söker vi nu en gruppchef som vill vara med och driva en äldreomsorg där varje individs behov står i centrum. Hos oss får du möjlighet att växa i din ledarroll och göra skillnad - på riktigt.
På Humana arbetar vi efter visionen Alla har rätt till ett bra liv. Som gruppchef hos oss spelar du en nyckelroll i att förverkliga den visionen genom att coacha dina kollegor och skapa en trygg, stimulerande vardag för våra boende.
Om rollen
Som gruppchef på Riddarstensgården kombinerar du administrativt ledarskap med att vara närvarande i det dagliga omsorgsarbetet. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen. Här får du vara med och påverka boendets framtid.
Arbetstid: Tjänsten avser dagtid, kvällstid och helg
Om Riddarstensgården
Riddarstensgården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom som ligger i Lerum. Vi har totalt 40 platser fördelat på 5 olika enheter, inom varje enhet finns gemensamhetsutrymmen och fina uteplatser
Vi är stolta över vår unika profil då vi är ett Silviahemscertifierat boende vilket innebär att personalen på Riddarstensgården är utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.
Vi har en hälsofrämjande utomhusmiljö med goda möjligheter till promenader och utevistelse.
Vi samarbetar med Seniorglädje för att sätta guldkant på helgerna och arbetar strukturerat med aktiviteter för en meningsfull vardag.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Som ledare är du trygg, prestigelös och har en naturlig förmåga att motivera andra.
Vi söker dig som:
Är tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet i teamet.
Har ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för både boendes och medarbetares behov.
Är lösningsorienterad och tar ansvar för såväl kvalitet som ekonomiska ramar.
Talar och skriver flytande svenska samt har god datorvana.
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg ses som meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att växa med oss.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Humana blir du en del av en prestigelös organisation där vi hjälper varandra.
Vi erbjuder:
Humana Academy: Vår egen utbildningsorganisation där du får kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsprogram.
Förmåner: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och ett generöst friskvårdsbidrag.
Karriär: Goda möjligheter att växa inom ett av Nordens största omsorgsföretag.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg - 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning av grundlön, Övriga ersättningar ges enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
En grundförutsättning när du söker jobb hos Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta mig.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Petra Höglund, petra.hoglund@humana.se Så ansöker du
