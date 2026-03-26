Gruppchef till Pappersbruket på Billerud i Skärblacka
2026-03-26
Om jobbet
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Vi söker nu en Gruppchef till vårt Pappersbruk i Skärblacka, strax utanför Norrköping i Östergötland. Här möter du en industri med lång tradition och stark framtid, och du får stora möjligheter att påverka och utveckla både människor och processer.
Som Gruppchef blir du en viktig del av arbetet kring en av våra pappersmaskiner. Du och din gruppchefskollega delar personalansvaret för våra skiftgående operatörer och arbetar tillsammans med driftledningen för att driva produktionen framåt och säkerställa en trygg och stabil verksamhet.
I den här rollen leder du det dagliga arbetet i skiftlagen och skapar goda förutsättningar för både teamets och verksamhetens utveckling. Du har en central roll i att hålla ihop arbetsdagen, stötta medarbetarna och tillsammans med driftledningen jobba långsiktigt med förbättringar och arbetssätt.
Du kommer att:
Leda, coacha och följa upp dina medarbetare för att skapa engagemang, trygghet och goda resultat
Ansvara för personalrelaterade frågor såsom rekrytering, bemanning, introduktion, medarbetarsamtal och rehabilitering
Planera och samordna utbildningsinsatser samt arbeta strategiskt med långsiktig kompetensförsörjning
Följa upp mål och resultat samt säkerställa att arbetssätt, rutiner och säkerhetskrav efterlevs
Utreda och dokumentera riskobservationer, tillbud och olyckor
Delta aktivt i förbättringsarbete och tvärfunktionella projekt
Bidra till ett nära och effektivt samarbete inom gruppchefsteamet och mot andra funktioner i bruket
Tjänsten är tillsvidare och arbetstiden är förlagd till dagtid kl. 07.00-16.00.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.
För att lyckas i rollen som Gruppchef tror vi att du har:
Gymnasieexamen med godkända betyg
B-körkort
Erfarenhet av ledarskap eller en roll där du lett andra i vardagen
God digital kompetens och trygghet i att arbeta i olika system och digitala verktyg
Meriterande om du har erfarenhet från processindustri, gärna skiftverksamhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som Gruppchef är du en trygg och förtroendeingivande ledare som skapar stabilitet och tydlighet i vardagen. Du har hög integritet och ett naturligt säkerhetsfokus, vilket gör att du kan fatta kloka beslut och vara konsekvent även när förutsättningarna snabbt ändras.
Du är kommunikativ och lyhörd, har lätt för att bygga goda relationer med både medarbetare, kollegor och driftledning. Din förmåga att se helheter och analysera situationer hjälper dig att prioritera rätt och driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Rollen passar dig som trivs med utveckling och uppföljning och som uppskattar att samarbeta tätt med andra för att skapa förutsättningar i både arbetssätt och resultat.
På Billerud arbetar vi med Hållbart ledarskap, vilket innebär att våra ledare tar ansvar för att bidra till trygghet, utveckling och riktning i det dagliga arbetet. Vi tror därför att du motiveras av ett sätt att leda där du: bryr dig och skapar en säker arbetsmiljö, driver förändring och prestation, engagerar och frigör potential hos dina medarbetare och kommunicerar på ett sätt som skapar klarhet, delaktighet och samarbete.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Wigelius, Section Manager PM4, på telefon 079-143 01 00 eller mattias.wigelius@billerud.com
Ansökningsinformation
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi strävar efter mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy
Vår rekryteringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning, alkohol- & drogtest samt bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974)
617 30 SKÄRBLACKA Arbetsplats
Billerud Skärblacka Jobbnummer
9820073