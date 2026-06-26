Gruppchef till områdespolisen, lokalpolisområde Storgöteborg nordost
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Polisjobb / Göteborg Visa alla polisjobb i Göteborg
2026-06-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde Storgöteborg nordost ingår i polisområde Storgöteborg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi en gruppchef som vill driva områdespolisarbetet med fokus på det utredande uppdraget.
De utredningar som bedrivs på gruppen är dels egeninitierade och dels bedrivs de på uppdrag av andra verksamheter inom polisområdet. Uppdraget är brett, varierat och omväxlande, alltid med lokalpolisområdets och polisområdets problembild i fokus. För att lyckas i uppdraget krävs samverkan både med interna och externa samverkanspartner i syfte att få effekter i arbetet. Arbetet ställer krav på din förmåga att vara flexibel och ha förståelse för helheten vilket innebär att gruppens arbetsuppgifter och fokus inriktas beroende på lokalpolisområdets och polisområdets prioriterade problemområden.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i rollen som ledare och ha ett genuint intresse att bygga och utveckla såväl verksamhet som medarbetare och team. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för delaktighet och gemenskap där samarbete är en stor och viktig del i det dagliga arbetet. Som gruppchef har du stora möjligheter att styra och påverka arbetet.
Uppdraget som chef för områdesgrupp
Som chef för områdesgrupp rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området brottsförebyggande och utredande arbete och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• svensk polisexamen
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, dvs yttre tjänst
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda medarbetare i det utredande uppdraget
• erfarenhet av brottsförebyggande arbete
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid
Fackliga representanter: Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen, Saco-S. Nås via polisens växel 114 14
Anställningsbenämning: polisinspektör
Arbetsort: Hjällbo
Funktion: chef grupp
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB1096/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Box 429 (visa karta
)
401 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kontakt
Rekryterande chef
Erika Gustavsson erika.gustavsson@polisen.se Jobbnummer
9980322