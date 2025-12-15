Gruppchef Till Ny Nationell Samordningsfunktion För Stöd Till Brottsoffer
2025-12-15
Vill du vara med och bygga upp en ny nationell funktion som gör verklig skillnad för människor som drabbats av allvarlig brottslighet? Brottsoffermyndigheten söker nu en gruppchef till en nyinrättad samordningsfunktion som ska stödja brottsoffer utsatta för terroristbrott och för annan allvarlig brottslighet som innefattat förstörelse av bostad.
Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att etablera en nationell samordningsfunktion för att stärka stödet till särskilt utsatta brottsoffer. Funktionen ska underlätta kontakterna med offentliga aktörer, försäkringsbolag och civilsamhällets organisationer, och bidra till att brottsoffer får rätt stöd på ett samordnat, smidigt och effektivt sätt. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Funktionen kommer att vara operativ från och med 31 mars 2026, men förberedelsearbetet pågår redan nu. Som gruppchef får du nyckelroll i att bygga upp, utveckla och driva verksamheten.
Som gruppchef leder och utvecklar du en arbetsgrupp av handläggare inom den nationella samordningsfunktionen. Du har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och i linje med uppdraget. I rollen ingår bland annat att:
leda, coacha och följa upp medarbetare i det dagliga operativa arbetet
ansvara för planering, fördelning och kvalitetssäkring av arbetsuppgifter
säkerställa god samverkan med bland andra Polismyndigheten, kommuner, försäkringsbolag och civilsamhällets organisationer
bidra till utveckling av rutiner, samverkansformer och digitala arbetssätt
medverka i kommunikations- och utbildningsinsatser om funktionen och dess uppdrag
ta fram underlag för uppföljning, rapportering och återrapportering till Regeringskansliet
delta i myndighetens interna utvecklingsarbete, bland annat tillsammans med Kunskapscentrum.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med chefen för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum. Det kan även förekomma arbetsuppgifter anknutna till Kunskapscentrum.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom juridik, samhälls-, rätts- eller beteendevetenskap, eller annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig
dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att planera, organisera och samverka
intresse för brottsofferfrågor och samhällsutveckling
Du är utåtriktad, pedagogisk och serviceinriktad med ett genuint engagemang för att förbättra stödet till brottsoffer.
Meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller civilsamhället
vana av arbete i kontaktintensiva verksamheter
kunskap om det kriminalpolitiska området eller brottsofferområdet
erfarenhet av stödsamtal eller arbete med människor i utsatta situationer
goda kunskaper i andra språk än svenska.
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av Ulf Hjerppe, enhetschef, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 17272/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer under pågående ansökningstid.
Vi har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref.nr 17272/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsoffermyndigheten
(org.nr 202100-3435), http://www.brottsoffermyndigheten.se/
