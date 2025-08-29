Gruppchef till lokalenhetens grupp för affärs- och verksamhetsstöd
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På utbildningsförvaltningens lokalenhet får du tillsammans med kvalificerade kollegor bidra till samhällsnyttan så att barn och ungdomar har ändamålsenliga skollokaler.
Enheten består av tre grupper med totalt 35 medarbetare. Vi förvaltar hyresavtal, planerar och beställer lokalprojekt och samarbetar nära med SISAB - stadens eget skolfastighetsbolag - samt andra fastighetsägare.
Till vår grupp för affärs- och verksamhetsstöd söker vi nu en gruppchef som vill vara med och skapa goda förutsättningar för Stockholms stads skolor.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsvardag som gör skillnad - med fokus på barn och unga i Stockholm. Du blir en del av ett kompetent team och får tillgång till flera förmåner såsom friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta delvis på kontoret och delvis hemifrån, med utgångspunkt i verksamhetens behov.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och balans mellan jobb och privatliv. Läs gärna mer om att vara chef i Stockholm stad här.
Om rollen
Som gruppchef för affärs- och verksamhetsstöd har du ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du rapporterar till enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefen och två andra gruppchefer.
I gruppen arbetar idag tio personer, inklusive dig som gruppchef. Roller som ingår är bland annat controller, enhetsadministratör, avtalsadministratörer, avtalsansvarig, utredare och verksamhetsutvecklare. Gruppen affärs- och verksamhetsstöd svarar för förvaltningens samtliga hyresavtal och att förvaltningens åtaganden som hyresgäst fullgörs. Det innebär bland annat hyresbetalning och underhållsplanering. Gruppen är även en stödfunktion som ger stöd i tolkning av hyresavtal, genomför utredningar, förvaltar enhetens gemensamma projektverktyg och kapacitetsverktyg och ger stöd i processtyrning och dokumenthantering.
En viktig del av ditt uppdrag är att leda och utveckla gruppens arbete - att sätta riktning, prioritera och skapa goda förutsättningar för samarbete både inom gruppen och med andra delar av organisationen. Du samarbetar nära med SISAB, stadens skolfastighetsbolag, samt med kollegor inom förvaltningen och enheten.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten eller utbildning kombinerat med erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
erfarenhet av styrning utifrån kort och långsiktig planering med budget i balans i offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete inom gruppens
ansvarsområde chefserfarenhet från en grupp med olika yrkesroller
Meriterande är:
erfarenhet av arbete med ansvar för lokaler
erfarenhet av ansvar för hyresbudget och hyresavtal
erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
Vi söker dig som har en grundläggande kunskap och förståelse för hur man leder och fattar beslut inom offentlig förvaltning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga färdigheter och följande kompetenser: Ditt ledarskap kännetecknas av att du är en trygg, stabil och handlingskraftig med förmåga att skapa engagemang i din grupp. Du ger dina medarbetare goda förutsättningar att nå mål och bidra till verksamhetens resultat. Du kommunicerar klart och tydligt, trivs i nära samarbete och bygger goda relationer - både inom organisationen och med externa aktörer. Du har ett utvecklingsinriktat arbetssätt och ser till helheten när du fattar beslut.
Du har god ekonomisk förståelse och driver ditt arbete framåt tills det är klart och målen är uppnådda.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas. Vi läser ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
