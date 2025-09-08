Gruppchef till Linnégården i hjärtat av Östermalm
2025-09-08
Är du en erfaren gruppchef inom Vardaga? Som gruppchef hos oss på Linnégården mitt emellan Östermalmstorg och Karlaplan får du en ledarroll och coachar ditt team i arbetet med att skapa en bra vardag för de som bor här. Du är en del i ledningsgruppen som är inne i en aktiv uppbyggnads fas. En fantastisk möjlighet för dig som är bra på att skapa delaktighet och att få andra att växa på jobbet.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du en dag kanske få nya arbetsuppgifter? I vår stora organisation finns många olika verksamheter och utvecklingsvägar.
Om oss På Linnegården har vi 86 lägenheter uppdelade på 6 våningsplan. Det är 60 platser med demensinriktning och 26 för somatik. Nu söker vi en gruppchef till somatiken
Verksamheten är ett entreprenad dvs våra uppdragsgivare är Norra innerstaden. Vi har en fin innergård som vi gärna nyttjar. Det finns sjuksköterskor dygnet runt och arbetsterapeut, sjukgymnast och aktivitetssamordnare på 100% måndag till fredag. Vi har även en dietist på 50% på plats 2-3 dagar i veckan.
Om rollen
Gruppchef hos oss på Linnégården ingår du i ledningsgruppen som är inne i en aktiv uppbyggnadsfas. Vi behöver dig med engagemang och energi.
Din primära arbetsuppgift är att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Du är dina medarbetares förebild. Genom att vara engagerad, närvarande, svara på frågor, ge feedback och bekräfta dina medarbetare skapar du ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar. I rollen ingår att du:
har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp
är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept
samverkar, bollar och utbyter erfarenheter med dina gruppchefskollegor, vi arbetar med mentorskap
rapporterar till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Som entreprenad till Stockholms stad är vi hänvisade till att dokumentera i Parasol
Aktivt ledarskap i vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Det är självklart att du som chef lever våra värderingar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi vill att du som söker är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig, samarbetsvillig och uthållig
affärsmässig genom att vilja och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad undersköterska, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 100%, 20% administrativ och 80% undersköterska men chef hela tiden
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: Karin Thune, karin.thune@vardaga.se
, 079-1406730 Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Mer om Vardaga, läs här!
