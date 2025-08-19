Gruppchef till Kulturskolans orkesterskola/El Sistema
2025-08-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad, se adress och placering i annonstext.
Nu söker vi dig som vill bli vår gruppchef.
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning.
Välkommen till oss
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi! Kulturskolans orkesterskola/El Sistema har fokus på västerländsk konstmusik och vill göra musiken liksom dess scener till en självklar del av deltagarnas liv. Vi är en växande verksamhet som fokuserar på hög kvalitet och utveckling både hos deltagarna och i verksamheten.
Vi erbjuder
Ett viktigt och meningsfullt uppdrag där ditt arbete bidrar till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.
Du får se konkreta resultat av ditt arbete i barnens och ungdomarnas utveckling.
Goda möjligheter till din egen kompetensutveckling genom exempelvis digitalt lärande, interna utbildningar och nätverk. Du utvecklar din kompetens ständigt varje dag.
Möjligheter till personlig och professionell utveckling i din roll hos oss.
Läs mer om dina förmåner här: jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som Gruppchef har du till uppdrag att genom dialog förmedla vilka förväntningar som finns på medarbetarna och ser till att medarbetarna har rätt förutsättningar att nå resultat. Du förankrar fattade beslut med medarbetarna, ser till att relevanta rutiner finns och följs och att fattade beslut genomförs i gruppen. Tillsammans med din enhetschef och i dialog med medarbetarna ansvarar du för verksamhetsplanering, resurseffektiv bemanning och för att verksamhetsutvecklingen förankras i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att du följer kulturförvaltningens och kulturskolans årshjul gällande APT-träffar, medarbetarsamtal, lönerevision mm.
Vidare ansvarar du som gruppchef för:
samarbete och samverkan kring lokaler och scheman med skolor.
beredning av underlag för hela enhetens läsårsplanering.
att att du arbetar enligt fattad delegationsordning.
uppföljning och utvärdering av enhetens deltagarunderlag.
att stödja enhetschefen i att ta fram en årlig verksamhetsplan.
beredning av underlag gällande enhetens instrumentförsörjning.
att tre gånger per år lämna en verksamhetsredovisning samt arbeta med aktuell verksamhetsstatistik för att utveckla verksamheten.
I nuläget har orkesterskolan verksamhet på 16 olika skolor runt om i Stockholm, bland annat i Fagersjö, Rinkeby, Hjulsta och Bredäng. Det innebär att dina medarbetare finns över hela Stockholmsområdet och du förväntas vara ute i verksamheten. Alltså är det här en roll för dig som tycker om att röra på sig eftersom resor inom Stockholms Stad kommer bli en stor del av tjänsten.
Du har medarbetar-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar där cirka 14 medarbetare rapporterar direkt till dig. Du rapporterar i din tur direkt till enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Högskoleutbildning med relevant inriktning ( t ex pedagogik, kultur, ekonomi, HR), alternativt annan utbildning i kombination med kvalificerad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Dessutom har du:
aktuell erfarenhet av att vara kvalificerad stödfunktion till chef och ledning
relevant erfarenhet av att arbeta i en komplex verksamhet med många intressenter och målkonflikter
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
goda ekonomikunskaper
god digital kompetens generellt och förmåga att driva digital utveckling
Meriterande för tjänsten är om du har:
erfarenhet av att leda i politiskt styrd verksamhet
arbetat i verksamhet med barn och unga som målgrupp
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation för tjänsten och följande kompetenser:
Som person är du nyfiken, proaktiv och flexibel. Du tänker strategiskt och hållbart samt har ett brett perspektiv och ser den långsiktiga betydelsen av beslut. Du har goda ledaregenskaper och är empatisk. Vidare är du strukturerad, tydlig och beslutsam samtidigt som du besitter en utmärkt förmåga att skapa engagemang hos andra.
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du både ha intresse, vilja och förmåga att hitta lösningar tillsammans med andra och uppnå goda resultat.
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-19
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Visst kvälls- och/eller helgarbete kan förekomma. Vid frågor om tjänsten under annonsering, vänligen kontakta Andreas Rosén. Mats Holmström finns tillgänglig för kontakt från och med v. 34.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. I den här rekryteringsprocessen kan det komma att bli aktuellt med tester som en del i bedömningen i samband med urval. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
