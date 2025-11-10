Gruppchef till Klingsta vård-och omsorgsboende, Danderyds kommun
2025-11-10
Vill du vara med och göra skillnad för våra boende? Har du tidigare erfarenhet av en ledande befattning inom vård och omsorg? Är det kanske du? Varmt välkommen med din ansökan!
Klingsta är ett demensboende med 39 lägenheter, vackert beläget i ett naturområde nära Edsviken och med gångavstånd från Mörby Centrum. Lägenheterna är fördelade på 4 avdelningar. Klingsta vård- och omsorgsboende är omgiven av en vacker inhägnad grönskande trädgård med äppelträd och lugna platser. Vi har gångavstånd till Edsvikens vatten och fina promenadstråk.
Vi söker nu en gruppchef som vill bli en del av oss. Välkommen att bli en del av oss och låt oss göra skillnad tillsammans!
Som gruppchef inom äldreomsorgen har du ett varierat och ansvarfullt uppdrag. I nära samarbete med verksamhetschef säkerställer du kontinuerligt hög kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete, vilket bl. a innebär utförande av egenkontroller, aktivt deltagande i analyser av verksamhetens kvalitetsarbete och hantering av avvikelser enligt SoL.
Din roll innebär också att leda och fördela det dagliga arbetet samt stötta omvårdnadspersonalen i att planera arbetsinsatserna per boendeavdelning och säkerställa att arbetet utförs enligt framtagna rutiner. Dessutom ansvarar du för att följa upp olika aspekter av omsorgen, såsom att säkerställa ankomstsamtal inom 14 dagar efter inflytt av nya boende, utse och följa upp kontaktmannaskapet. Du säkerställa arbetet med genomförandeplaner genom att planera och följa upp de boendes omvårdnad tillsammans med kontaktmannen.
Du ansvarar för bemanning, schemaläggning och uppföljning i Medvind samt säkerställer att administrativa uppgifter, såsom fakturakontering, inköp och inlogg i diverse system, fungerar smidigt. Du leder och fördelar arbetet för verksamhetens ombudsroller, bl. a dokumentations- och IT ombud, hygienombud, måltidsombud m.fl.
Introduktion och handledning av ny personal är en viktig del av rollen. Du utser handledare, följer upp introduktionsplaner och säkerställer att nya medarbetare blir trygga i verksamheten.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du tillgänglig, trygg, agerar som en förebild och skapar delaktighet genom ett engagerat ledarskap. Du står stadigt i dina värderingar även i utmanande situationer och agerar alltid professionellt i bemötandet mot kollegor, boende och anhöriga.
Du har mycket god samarbetsförmåga och samverkar med verksamhetschef, kollegor boendes anhöriga och andra aktörer. Med ett strukturerat arbetssätt kan du initiera, driva och följa upp utvecklingsarbete och processer på både kort och lång sikt. Du planerar och organiserar verksamheten utifrån kommunens mål med ett gott ekonomiskt tänk och fokus på verksamhetens bästa.
All personal på Klingsta vård- och omsorgsboende är en betydelsefull del av de boendes vardag, du gör skillnad genom att vara empatisk, engagerad och närvarande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är/har:
* Utbildad undersköterska eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Gedigen erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom.
* Gedigen erfarenhet och kunskap inom palliativ vård.
* Erfarenhet som gruppchef, gruppledare eller samordnare inom vård och omsorg.
* Erfarenhet av bemanning utifrån verksamhetens behov.
* God systemvana och digital kompetens, särskilt inom Office-paketet.
* Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning.
* Dokumenterad utbildning inom ekonomi och/eller administration.
* Någon form av demensutbildning, t.ex. Silviasyster, BPSD-administratör e.dyl.
* Erfarenhet av Schemaläggnings- och bemanningssystemet Medvind.
* God kunskap och erfarenhet inom arbetsrätt.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
