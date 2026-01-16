Gruppchef till Inköp Skönhet på Åhléns

Åhléns AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-16


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Åhléns AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Södertälje eller i hela Sverige

Om din roll
Nu söker vi på Åhléns en Gruppchef till Inköp Skönhet som vill ta ansvar för att driva försäljning och lönsamhet inom vår skönhetskategori. Här får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med analys, sortiment, leverantörer och team.
Som Gruppchef Inköp Skönhet har du ett helhetsansvar för kategorins inköp och resultat, med fokus på att säkerställa ett attraktivt, lönsamt och datadrivet erbjudande i alla kanaler. Du leder ett engagerat team, ansvarar för leverantörskontakter och samarbetar tätt med övriga funktioner inom Åhléns, såsom marknad, e-handel, controlling och Åhléns varuhus.
Exempel på arbetsuppgifter

Etablera, leda och utveckla kategori- och leverantörsplaner utifrån strategier och kundinsikter

Driva sortimentsanalys, kategoriutveckling och optimering av lagerbindning och klustring

Sätta och följa upp KPI:er, analysera försäljningsdata och initiera förbättringsåtgärder

Säkerställa att erbjudandet är relevant och exponerat på bästa sätt i butik och online

Stötta teamet i förhandlingar av avtal, priser, investeringar och leverantörsvillkor

Utveckla leverantörsrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter

Vara en nyckelperson i tvärfunktionellt samarbete och leda med affären i fokus

Personalansvar innefattande att coacha, stötta och utveckla teamet

Du är en del av vår Sortiment- och Inköpsorganisation. Din närmsta chef är Head of Buying och du leder ett team om ca 4 personer i roller som Produktchef.

Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:

Minst 3 års erfarenhet av liknande roll inom skönhet och detaljhandel

Erfarenhet av personalansvar och av att bygga starka team

Erfarenhet av kategori- och sortimentsstyrning, optimering av lager samt kluster

Vana att förhandla och utveckla leverantörssamarbeten

Vana att arbeta med data som grund för beslut och verktyg som Nielsen och Google Analytics

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift

Vi söker dig som både är analytisk och handlingskraftig. Du drivs av att göra skillnad och leverera resultat genom att kombinera strategiskt tänkande med ett tydligt kommersiellt fokus. Vidare är du en tydlig och inspirerande ledare som får med sig teamet i en organisation med högt tempo.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du är placerad på vårt huvudkontor på Dalagatan 100 i Stockholm och vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Gruppchef till Inköp Skönhet på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6582090-1794351".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åhléns AB (org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Dalagatan 100 (visa karta)
113 43  STOCKHOLM

Jobbnummer
9689815

Prenumerera på jobb från Åhléns AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Åhléns AB: