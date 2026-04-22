Gruppchef till Humana Södra stadsskogen i Strängnäs
2026-04-22
Är du undersköterska med siktet inställt på ledarskap? På Humana Södra stadsskogen söker vi nu en gruppchef som vill vara med och driva en äldreomsorg där varje individs behov står i centrum. Hos oss får du möjlighet att växa i din ledarroll och göra skillnad - på riktigt.
På Humana arbetar vi efter visionen Alla har rätt till ett bra liv. Som gruppchef hos oss spelar du en nyckelroll i att förverkliga den visionen genom att coacha dina kollegor och skapa en trygg, stimulerande vardag för våra boende.
Om rollen
Som gruppchef hos oss på Södra stadsskogen kombinerar du administrativt ledarskap med att vara närvarande i det dagliga omsorgsarbetet. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen. Här får du vara med och påverka boendets framtid.Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Södra stadsskogen är ett modernt och tryggt äldreboende. Äldreboendet öppnade i maj 2025 och består av 100 stycken hemtrevliga lägenheter, uppdelat på fem plan och 10 plansidor. På varje plansida finns ett gemensamt kök med ljusa matsalar för trevliga måltider och vardagsrum som bjuder in till samvaro.
Vi utgår från en personcentrerad vård och omsorg där våra kunder står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Som ledare är du trygg, prestigelös och har en naturlig förmåga att motivera andra.
Vi söker dig som:
Är tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet i teamet.
Har ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för både boendes och medarbetares behov.
Är lösningsorienterad och tar ansvar för såväl kvalitet som ekonomiska ramar.
Talar och skriver flytande svenska samt har god datorvana.
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg ses som meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att växa med oss.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Humana blir du en del av en prestigelös organisation där vi hjälper varandra.
Humana Academy: Vår egen utbildningsorganisation där du får kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsprogram.
Förmåner: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och ett generöst friskvårdsbidrag.
Karriär: Goda möjligheter att växa inom ett av Nordens största omsorgsföretag. För dig som vill utvecklas vidare inom ledarskap erbjuder vi relevanta utbildningar, exempelvis inom ledarskap och socialrätt samt andra uppdragsutbildningar. Vi satsar på våra medarbetare och ger rätt person goda förutsättningar att utvecklas och göra karriär inom organisationen.Om tjänsten
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg - 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning av grundlön, Övriga ersättningar ges enligt kollektivavtal.
Tillträde: September eller enligt överenskommelse.
En grundförutsättning när du söker jobb hos Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Vi kommer begära in utdrag från polisens belastningsregister.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Christine Vojnovic, verksamhetschef sodrastadsskogen@humana.se
