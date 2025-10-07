Gruppchef till hemtjänsten i Upplands-Bro kommun, vikariat
2025-10-07
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Var med och forma framtidens äldreomsorg i Upplands-Bro kommun!
Upplands-Bro kommun står inför en spännande förändringsresa inom äldreomsorgen, och du har nu möjligheten att spela en central roll som vikarierande gruppchef inom hemtjänsten.
För att kunna bidra till vår utvecklingsresa söker vi nu en engagerad gruppchef till den kommunala hemtjänsten.
Om uppdraget:
Hemtjänsten i Upplands-Bro kommun omfattar cirka 100 medarbetare som ger stöd till runt 520 kunder. Verksamheten är organiserad i tre geografiska områden: Kungsängen centrala, Kungsängen norra och Bro. Vi arbetar nära våra medarbetare och medborgare för att skapa en verksamhet som utgår från individens behov och önskemål.
Som gruppchef har du ett nära samarbete med två andra gruppchefer och en enhetschef. Du har ett helhetsansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten inom ditt område. Du är närvarande i det dagliga arbetet, stöttar medarbetarna och driver förbättringsarbete med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och effektivitet.
Arbetsuppgifter:
- Personalansvar över ca. 30 medarbetare.
- Ta fram scheman för medarbetarna utifrån bemanningskravet.
- Daglig uppföljning av verksamhetsmålen.
- Kontakt med kunder, anhöriga och externa parter.
- Hantera inkomna avvikelser.
- Aktivt engagera och skapa delaktighet genom ledarskap som främjar engagemang och möjligheter till deltagande.
- Ansvara för att brukare upplever ett värdigt liv och dagligt välbefinnande genom smarta vardagsinsatser och långsiktig planering för personal och välfärdens förändringar.
- Besitta en helhetssyn för att professionellt bidra till förbättringar inom hela verksamheten.
- Värdesätta och främja medarbetares framgång som en avgörande faktor för verksamhetens övergripande framgång.
- Skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö där samarbete och kreativitet uppmuntras, vilket bidrar till ett team som strävar efter att uppfylla de uppsatta förväntningarna.
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom områden som exempelvis socionom, förvaltningssocionom, beteendevetare eller annan relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- God kännedom om planeringsverktyget Life Care planering eller liknande planeringssystem inom hemtjänsten.
- God förståelse för det operativa arbetet inom verksamheten.
- Utmärkta kommunikativa färdigheter i svenska.
Dessutom är det meriterande om du har:
- Har tidigare ledarerfarenhet och personalansvar
- Dokumenterad erfarenhet som ledare inom kommunal verksamhet.
I den här rekryteringen är dina personliga egenskaper avgörande. Du har en förmåga att planera och driva ditt arbete självständigt och trivs med att både arbeta operativt. Som en ledare är du inte bara en inspirationskälla för dina medarbetare, utan också en skicklig lagspelare som skapar en kultur som uppmuntrar till samarbete och arbetsglädje. Din passion för att utveckla och lösa problem driver fram innovation och förbättring inom verksamheten.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete.
Vi arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser och ser gärna sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.
Tjänsten är vikariat fram till januari 2027. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 2 november 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov. Bakgrundskontroll görs i samband med referenstagning på slutkandidaten..
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Hemtjänst Upplands-Bro Kontakt
Amina Ahmed Ibrahim 08-58169000 Jobbnummer
9545612