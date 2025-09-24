Gruppchef till försörjningsstöd och arbetsmarknad, Danderyds kommun
2025-09-24
Är du trygg i din roll och engagerad i ditt arbete? Vill du fortsätta utvecklas i ditt ledarskap? Nu söker vi en gruppchef till området försörjningsstöd, arbetsmarknad och våld i nära relation. Du kommer att leda ett team om nio medarbetare som arbetar med försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, våld i nära relation samt avdelningens förvaltningsassistent.
Socialförvaltningen kännetecknas av att vara en prestigelös förvaltning där det är lätt att samarbeta med alla förvaltningens medarbetare samt att beslutsvägarna är korta och enkla. Vuxenavdelningen är en del av Socialförvaltningen, vår viktigaste uppgift är att se till att våra invånare får den hjälp och stöd som de behöver. Vi består av 33 medarbetare och leds av en avdelningschef samt fyra gruppchefer som ansvarar för olika områden. Vi är en sammansvetsad och stabil arbetsgrupp i olika åldrar som värderar att ha roligt tillsammans och tycker att det är viktigt att hjälpa varandra.
Vi sitter i Mörby Centrum, 14 min med tunnelbana från T-centralen. Vårt kontor har fräscha lokaler med bra teknologi. Här finns även många små rum för att prata ihop oss med varandra eller ta emot besökare. Vi arbetar också hemma i den mån det passar arbetet.
Som gruppchef har du en central roll med ansvar för den dagliga arbetsledningen och att stödja dina medarbetare i deras arbete. Du fattar beslut inom ramen för gällande delegationer och har ett övergripande ansvar för både personal och verksamhet. Ditt uppdrag innefattar att genomföra medarbetar- och lönesamtal samt att ansvara för rekryteringsprocesser i samarbete med avdelningschefen. I rollen ingår också ansvar för verksamhetsutveckling inom ditt område, vilket inkluderar att upprätta och implementera rutiner som säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert, effektivt och i linje med organisationens mål. Du värdesätter och initierar samverkan, både internt inom organisationen och externt med andra aktörer.
Du ingår i vuxenavdelningens ledningsgrupp tillsammans med tre andra gruppchefer och avdelningschefen. Här deltar du aktivt i arbetet med att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. En del av din roll är även att finnas tillgänglig för att ge råd och stöd samt förmedla information till både allmänheten och samverkanspartners.
* socionomexamen eller motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* flerårig aktuell erfarenhet av arbete med försörjningsstöd och känner dig trygg inom området.
* erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.
* erfarenhet av att handleda och/ eller stötta kollegor.
* mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
* dokumenterad erfarenhet från chefs- och ledaruppdrag.
* erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsfrågor.
* arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
Vi söker dig som är en trygg ledare och som arbetar utifrån tillitsbaserat ledarskap. För oss betyder det att du visar tillit till dina medarbetare och har ett aktivt och modigt ledarskap där du är coachande och inkluderande i ditt arbetssätt. Du har ett professionellt bemötande där du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Som person är du strukturerad, du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats. Vidare är du relationsskapande, du har lätt för att skapa nya relationer, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och är lyhörd. Du har en mycket god samarbetsförmåga vilket innebär att du jobbar bra ihop med andra då du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du flexibel, har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och är lösningsorienterad med förmågan att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
