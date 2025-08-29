Gruppchef till Brottsamordningen 2 (jourutredningsbefäl) i Södermanland
2025-08-29
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polisregion Öst är organiserad i tre polisområden: Södermanland, Östergötland och Jönköping som tillsammans är indelade i nio lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, utredningsenheten och underrättelseenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Utredningssektionen har ett polisområdesgemensamt uppdrag och utreder brott inom hela polisområde Södermanland. Utredningssektionen består idag av elva olika utredningsgrupper uppdelade på fem olika specialinriktningar: grova brott, brott i nära relation, bedrägeri, brottsamordning och spaning. Personalen finns placerad i hela Södermanland.
Polisområde Södermanland är mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete för att stärka vår brottsbekämpning. Genom att öka vår uppklarning av brott och öka närvaron av uniformerad polis i yttre tjänst skapar vi en tryggare vardag för medborgarna. Vår målsättning är att få ihop hela det utredande uppdrag som Polisen har genom att se till att den obrutna reaktionskedjan förblir just obruten.
Vill du vara med på resan? Varmt välkommen till PO Södermanland här tror vi på att samarbete och engagemang leder till framgång! Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som gruppchef för brottsamordning 2 rapporterar du till sektionschef samt ingår i utredningssektionen ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
• Polisexamen i enlighet med polisförordningen
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis erfarenhet av förundersökningsarbete
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Erfarenhet av personalansvar minst 6 mån och genomfört tillhörande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevant, erfarenhet inom förundersökningsledning är extra meriterande
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• Ingått i ledningsforum
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• Förundersökningsutbildning
• Erfarenhet av att leda på distans
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Arbetsort: Placering vid Polisområde Södermanland, det kommer att finnas möjlighet att föra dialog om geografisk placering inom Södermanland.
Arbetstid: Periodplanerad arbetstid 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
