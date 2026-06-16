Gruppchef till Blomsterfondens hemtjänst Stockholm stad
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2026-06-16
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Blomsterfonden – för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv – fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram – Blomsterfondenandan – som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
1 plats(er).
Gruppchef till Hemtjänsten
Vill du vara med och utveckla framtidens hemtjänst? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Gruppchef som vill kombinera operativ arbetsledning med planering och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Gruppchef har du en nyckelroll i verksamheten där du ansvarar för den dagliga driften och säkerställer att våra kunder får omsorg av hög kvalitet. Rollen är en kombination av gruppchef och samordnare, vilket innebär att du arbetar nära både medarbetare, kunder och hemtjänstledning.
Du ansvarar för att planera, leda och samordna verksamheten samt skapa förutsättningar för en välfungerande arbetsgrupp och en effektiv organisation.Dina arbetsuppgifter
Bemanning och resursplanering
Schemaläggning och kort- samt långsiktig personalplanering
Daglig arbetsledning och stöd till medarbetare
Samordning av insatser och kundärenden
Kvalitetsarbete enligt gällande lagar, riktlinjer och rutiner
Introduktion och handledning av nya medarbetare
Kontakt med kunder, anhöriga och externa samarbetspartners
Bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Vi söker dig som
Har erfarenhet från hemtjänst
Har erfarenhet av en samordnande eller arbetsledande roll
Har god kunskap inom planering, bemanning och schemaläggning
Har erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsuppföljning
Är strukturerad, ansvarstagande och har god organisationsförmåga
Har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Har god datorvana
Erfarenhet av ledarskap inom omsorg är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som kan inspirera och motivera andra. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga goda relationer och samtidigt fatta beslut när situationen kräver det.Övrig information
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka verksamheten och bidra till hög kvalitet för både kunder och medarbetare.
Gruppchef rapporterar direkt till verksamhetschef.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Blomsterfonden
Ringvägen 105/Box 11 091 (visa karta
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100 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterfonden, Hemtjänst Stockholm Kontakt
Hemtjänstchef
Alexsandra Ekenhall Alexsandra.ekenhall@blomsterfonden.se 0855594542 Jobbnummer
9965127