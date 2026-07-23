Gruppchef till barn- och familjeenhetens barngrupp
Vallentuna kommun / Sjukvårdschefsjobb / Vallentuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vallentuna
2026-07-23
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du leda en engagerad grupp med hög kompetens och samtidigt vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som ledare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Barn- och familjeenheten tillhör Vallentuna kommuns socialförvaltning. Inom socialförvaltningen arbetar cirka 550 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom socialtjänst, vård och omsorg. Barn- och familjeenheten ansvarar för myndighetsutövning inom barn och unga (SoL och LVU). Inom enheten finns en mottagningsgrupp, barngrupp (0-12) och ungdomsgrupp (13-20). Samtliga grupper leds av en gruppchef som tillsammans med enhetschef arbetar nära varandra för att skapa en hållbar och kvalitativ verksamhet.
Barn- och familjeenheten består av engagerade medarbetare där merparten har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. Vår vision är att vara en socialtjänst som barn, familjer och samarbetspartners har förtroende för, där varje möte präglas av respekt, delaktighet och hög kvalitet. Vi vill vara en arbetsplats som engagerade medarbetare söker sig till och stannar kvar på.
Nu söker vi en gruppchef till vår barngrupp. Barngruppen består av åtta socialsekreterare som utreder och följer upp insatser för barn mellan 0-12 år, en socialsekreterare för placerade barn, två specialistsocionomer samt en socialadministratör. Gruppen trivs tillsammans, hjälps åt och ställer upp för varandra. De beskriver sig själva som en grupp där arbetsglädje, hjälpsamhet och samarbete får ta stor plats. Detta uppmärksammas även återkommande i resultatet på den årliga medarbetarundersökningen. Gruppen har ett stort engagemang för barnrättsfrågor och jobbar aktivt med olika målstyrda aktiviteter som bidrar till enhetens utveckling.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där verksamheten anpassas till nya socialtjänstlagen. I den nya organisationen blir Barn- och familjeenheten en egen avdelning tillsammans med Socialjouren Nordost. Nuvarande enhetschef övergår till rollen som avdelningschef och gruppchefsrollen får titeln enhetschef. Ansvar och uppdrag är i stort sett desamma som idag, vilket ger stabila förutsättningar samtidigt som du får möjlighet att vara med och forma framtidens socialtjänst.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef leder och utvecklar du barngruppens verksamhet med ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och förutsättningar för hög kvalitet. Tillsammans med gruppens specialistsocionomer driver du utvecklingsarbete och säkerställer en rättssäker och personcentrerad myndighetsutövning. Du har god erfarenhet av Signs of Safety och leder aktivt utifrån förhållningssättet. Kvalifikationer
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Kunskap om BBiC
Erfarenhet och kunskap om Signs of Safety
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God vana av att använda IT-verktyg som ett stöd i arbete
Meriterande:
Erfarenhet av att ha arbetat som chef eller i ledande befattning inom myndighetsutövning
Erfarenhet av att ha jobbat med myndighetsutvövning barn 0-12 år. Dina personliga egenskaper
Du försäkrar dig om att medarbetare, processer och resurser organiseras för att nå mål så effektivt som möjligt.
Du förbättrar och ökar medarbetarnas kompetens, bygger chefs- och medarbetarrelationen, skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Vallentuna kommun.
Du utvecklar, uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar
Du är länken och representerar din verksamhet och Vallentuna kommun.
Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden
Du är inspirerande och inkluderande, en ledare som både ser människorna bakom rollerna och har modet att leda med både hjärta och skärpa.
Du är kunnig inom området, engagerad och har en tillitsbaserad ledarskapsstil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ledarskapsstil.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ge så goda förutsättningar som möjligt har Vallentuna kommun en chefsakademi, för chefer och ledare, där du får utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. I Vallentuna kommun har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för en ledande befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 30 augusti.
För mer information kontakta:
Johanna Friberg, enhetschef, telefonnummer: 08-587 855 32 och mail: johanna.friberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10010003