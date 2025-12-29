Gruppchef till Aktuarieavdelning inom liv
2025-12-29
Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare för aktuarier. Här får du chansen att göra skillnad för dig, dina kollegor och för fyra miljoner kunder. Vi befinner oss i ett spännande skede med mycket utveckling och förändring, vill du vara med och bidra på vår fortsatta förändringsresa?
Vi söker nu en ny chefskollega till Aktuarie liv. Avdelningen Aktuarie liv arbetar med aktuariellt arbete inom livförsäkring och inom avdelningen är vi cirka 40 medarbetare och tre chefer.
Här får du leda ett team aktuarier med hög kompetens och stort engagemang - och som drivs av att skapa affärsvärde genom samarbete, utveckling och förenkling. Hos oss får du möjlighet att påverka och växa i en miljö där utveckling är en del av vardagen.
Såhär beskriver Jonas, varför han trivs som gruppchef hos oss
"Det som gör att jag trivs så bra i rollen som chef på aktuarieavdelningen är bland annat att få leda och jobba med en central kompetens inom försäkring och såklart alla människor som är väldigt kompetenta, tillsammans har vi roligt. Vi jobbar med komplexa och spännande uppdrag - här känner jag att vi gör skillnad för affären, våra kollegor och kunder varje dag."'
Det här gör du som gruppchef på Folksam
Som gruppchef leder, planerar och följer du upp arbetet för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Du gör detta genom ett nära och coachande ledarskap.
Du ansvarar för ett team aktuarier inom livförsäkring. Du säkerställer hög kvalitet i leveranserna och samverkar nära med affärsområden och andra funktioner. Som länk mellan strategi och operativt arbete driver du utveckling av arbetssätt och affären, utmanar strukturer och leder förändring med fokus på enkelhet, effektivitet och värdeskapande.
Du har personalansvar, vilket innebär ansvar för arbetsmiljö, kompetensförsörjning och rekrytering. Som medlem i avdelningens ledningsgrupp har du tillsammans med medarbetare och chefskollegor ansvar för att utveckla verksamheten i linje med vår strategi. Du främjar samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som bidrar till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö.
Vill du veta mer hur det är att jobba som chef inom aktuariellt arbete? Läs här.
Är du den vi söker?
Du är en trygg, tydlig och coachande ledare som trivs med att leda i förändring. Du har god förmåga att bygga relationer och skapa engagemang, och du ser värdet i att utveckla både individer och team.
Vi söker dig som har ett affärsmässigt driv, god samarbetsförmåga och en vilja att förenkla och förbättra.
Som person är du handlingskraftig och angriper ditt arbete på ett strategiskt och strukturerat sätt. Du leder medarbetare som är specialister och ditt uppdrag som chef är att leda, utveckla och skapa förutsättningar för sektionens uppdrag och verksamhet. Du är stabil och trygg och kommunicerar tydligt för att skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
För att lyckas och trivas som gruppchef inom Aktuarie liv ser vi att du också har:
• relevant universitetsexamen inom t ex matematik, matematisk statistik, ingenjör med inriktning finansiell matematik eller likvärdig erfarenhet inom området
• erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och arbetsmiljöansvar eller annan ledarerfarenhet där du haft ansvar för arbetsledning, planering, uppföljning och utveckling
• erfarenhet av aktuariella beräkningar, prissättning, kundanalys eller andra relevanta analysuppdrag inom livförsäkring.
• förståelse för och kunskap inom försäkring, inklusive relevanta regelverk
• intresse för och nyfikenhet på hur ny teknik kan stötta och driva utveckling och nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och kompetenser.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 14 december 2025.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef risk Emmi Sarinko 072 230 20 61 eller avdelnignschef liv Karin Huizar 072 221 39 14.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson 070-831 61 44, Forena Anneli Ersson 070-831 69 22 och Handels Mikael Carlsson 070-831 51 32.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Ersättning
