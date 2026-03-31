Gruppchef suportteam/skolkoordinator till Älta rektorsområde, Nacka kommun
2026-03-31
Vill du vara med och skapa en välfungerande och trygg skolmiljö där service, struktur och samarbete står i centrum? Lockas du av en roll där du får kombinera ledarskap med administration och koordinering? Då kan det här vara tjänsten för dig. Välkommen att söka rollen som gruppchef för supportteamet och skolkoordinator i Älta rektorsområde!
Välkommen till Älta rektorsområde
Älta rektorsområde består av 3 grundskolor, 1 resursskola och 6 förskolor Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som gruppchef för supporteamet/skolkoordinator har du en central och varierande roll där du ansvarar för administrativa och koordinerande uppgifter för Älta rektorsområde samt har personal- och arbetsmiljöansvar för vårt supportteam på sju personer som består av vaktmästare, koordinatorer, bibliotekarie och It-tekniker. Som gruppchef leder du teamets dagliga arbete och håller kontinuerliga möten med medarbetarna för att säkerställa god kommunikation och samverkan.
Tillsammans med rektor, elva biträdande rektorer och kökschef ingår du i Älta rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer. Du kommer även ansvara för skolkoordinatoruppgifter såsom ekonomi, administration, skolval och schemaläggning etc. Du arbetar nära rektor och biträdande rektorer som ett viktigt chefsstöd och säkerställer att verksamheten fungerar smidigt. Det finns stora möjligheter att utveckla uppdraget utifrån erfarenhet och intresse tillsammans med rektor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Chef för supportteam inklusive medarbetarsamtal, lönesamtal och rekrytering
Ge administrativt och koordinerande stöd till skolledningen
Ansvar för dokument- och betygshantering inklusive arkivering, betyg och övriga dokument
Hantera elevadministration kopplat till placeringar, skolval, in- och utskrivningar, fritidsansökningar och SCB-rapportering
Ansvar för personal- och löneadministration inklusive anställningsavtal, löner, ledigheter, schemaläggning, uppsägningar, introduktion av nya medarbetare
Samordna frågor kopplat till fastighet, lokaler, städning, digitalisering
Ekonomiadministration.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
akademisk utbildningsbakgrund inom administration, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av personaladministration
erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av ekonomiadministration
god digital kompetens
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet och kunskap kring arbete med fastighetsrelaterade frågor exempelvis lokalfrågor, drift och service
erfarenhet av att arbeta med IT utveckling och digitalisering
erfarenhet av arbete med FM förvaltning
erfarenhet av administrativt arbete inom skola, kommun eller annan offentlig verksamhet.
Är det här du?
För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha förmågan att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor, medarbetare, vårdnadshavare och externa kontakter. Du är serviceinriktad, med en naturlig förmåga att vilja hjälpa andra, och du anstränger dig för att hitta lösningar som säkerställer att verksamhetens behov möts på bästa sätt. Vidare är du trygg i din roll, du arbetar självgående och du driver frågor framåt med god struktur och eget initiativ, samtidigt som du gärna kliver in där det behövs. Med en välutvecklad helhetssyn ser du samband och har förmågan att se både detaljer och övergripande behov i verksamheten, vilket gör att du kan fatta kloka beslut och bidra till att verksamheten fungerar smidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som gruppchef för supportteam / skolkoordinatorkommer du tillhöra ett härligt gäng i Älta med över 340 kollegor. Skolorna ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog samt goda kommunikationer till Gullmarsplan, Slussen, Nacka och Tyresö. Hos oss får du arbeta tillsammans med trevliga, engagerande och kompetenta kollegor som brinner för barnen och elevernas bästa. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Här får du möjlighet att bidra till att skapa en trygg och välfungerade skolmiljö. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-12!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
